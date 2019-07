Tchad : Rapport de Situation sur le choléra n°03 (24 juillet 2019)

ELEMENTS CLEFS :

Nombre de cas enregistrés: 15 cas

Nombre de décès: 01 cas

Nombre de malades Guéris : 13 et hospitalisés 01

Nombre de province affecté: 01 (Mayo Kebbi Est)

Nombre de District Sanitaire touché: 1/7 (District Youé)

Nombre d’aires de santé: 01 sur 6 (Mbourao)

Nombre total de villages de l’aire de santé de Mbourao: 28 avec 31 700 Hbts Nombre de villages touchés: 02/28

o Frengheng I avec une population de 2586 habitants : 14 cas dont 01 décès

o Mbaraou avec une population de 1 592 habitants : 1cas et zéro décès Points d ‘eau : 3 puits à ciel ouvert et marigots

Nombre d’échantillons prélevés : 02

Nombre d’échantillons confirmés : 02 vibrions cholerea de type O1 INABA

Date de Prélèvement 15 juillet, Réception 16 juillet et Confirmation 17 juillet 2019