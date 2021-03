Tchad Rapport de situation, 9 mars 2021

FAITS SAILLANTS

Zouleikha, femme démineuse et dynamique

Dans le cadre du « Projet de déminage et de développement économique », PRODECO, financé par l’Union européenne et en consortium avec trois autres partenaires -Humanité et Inclusion, la Fédération Suisse de déminage, le Secours Catholique pour le Développement (SECADEV) - l’ONG Mines Advisory Group (MAG) intervient dans la province de l’Ennedi Ouest, au nord du Tchad. Depuis 2004, MAG est présente au Tchad pour faire du déminage humanitaire, visant à garantir un futur sécurisé pour les enfants, les femmes et les hommes, affectés par les restes des conflits armés.

Au Tchad, les restes de la guerre avec la Libye sont encore visibles et affectent durablement la sécurité, mais aussi le développement des communautés concernées. Le Nord et l’Est, terres de nomadisme au Tchad, sont particulièrement touchés par la présence de mines et de Restes Explosifs de Guerre (REG) qui ont un impact négatif sur les activités économiques des nomades. Ceux-ci doivent souvent utiliser des détours pour éviter les zones dangereuses et perdent fréquemment du bétail lorsque celui-ci s’égare dans des champs de mines. Dans l’Ennedi, avec le PRODECO, MAG intervient pour libérer des terres dangereuses au profit des communautés de la région de Fada, chef-lieu de l’Ennedi-ouest. Les équipes de MAG interviennent actuellement à quelques kilomètres de Fada, dans le champ de mine Harignala.

Au sein de ces équipes figure Zouleikha Abakar, Tchadienne de 31 ans et mère d’un enfant. Quand on lui demande ce qui lui a fait choisir ce métier, Zouleikha répond : « Mon oncle était démineur. Il a malheureusement succombé à un accident de mine, cela a fait naître ma vocation ». Zouleikha a commencé à travailler avec le Hautcommissariat national de déminage (HCND) en 2009, comme secrétaire à la direction de l’assistance aux victimes des mines et comme cheffe de groupe de la liaison communautaire. En 2011, grâce à une ONG américaine, elle a pu passer une première qualification de déminage (EOD1) au Tchad, lui permettant de devenir agent démineur.

Zouleikha quitte ensuite le HCND en 2016 pour travailler avec Humanité et Inclusion comme agent de liaison communautaire dans la province du Lac. A partir de 2017, elle est embauchée par MAG comme démineuse. Grâce au PRODECO, elle a gagné en compétences et passé ses qualifications de déminage EOD2 puis EOD3 au Bénin en 2018 et 2019, lui permettant de devenir cheffe d’une équipe de déminage.

Gérard Kerrien, directeur-pays de MAG, témoigne : « Nous sommes vraiment très heureux d’avoir eu la possibilité de former Zouleikha avec le soutien de l’Union Européenne et d’avoir pu lui permettre de devenir la première femme démineuse de niveau EOD3 au Tchad. En tant qu’organisation humanitaire, il est primordial pour nous de contribuer -à notre niveau- à l’autonomie et à l’émancipation des femmes tchadiennes. Nous espérons que d’autres femmes seront inspirées par le parcours de Zouleikha ».

Le déminage étant un milieu à forte dominance masculine, ce choix de vie a valu à Zouleikha des réactions diverses. Dans l’ensemble, sa famille et surtout sa mère, très ouverte d’esprit, la soutiennent même si certains ont été surpris par son choix. Malgré tout, il a été difficile pour les autres démineurs d’accepter une femme au sein de leur équipe. Certains considéraient que ce n’était pas la place d’une femme d’être sur un champ de mines. Zouleikha, seule fille dans une famille de neuf garçons, était déjà habituée à évoluer dans un environnement essentiellement masculin. « J’ai beaucoup discuté avec mes collègues pour leur faire accepter l’idée d’avoir une femme dans leur équipe.

Maintenant, je me concentre sur ceux qui acceptent la discussion ». Aux femmes tchadiennes, Zouleikha souhaite rappeler que « leur place n’est pas seulement à la maison ! Elles doivent oser ! ». Elle témoigne d’ailleurs d’une évolution de la perception de son statut et de son métier, même si les coutumes persistent. L’un de ses voisins, enthousiasmé par son exemple, a d’ailleurs décidé de pousser sa fille à s’engager dans des domaines habituellement réservés aux hommes, ce qui est une source de fierté pour Zouleikha.

Dans le futur, Zouleikha souhaite continuer à travailler en ONG, car elle apprécie l’ambiance d’échanges qui y règne, peutêtre même en tant qu’expatriée pour découvrir d’autres manières de travailler.