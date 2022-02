Tchad Rapport de situation, 4 févr. 2022

FAITS SAILLANTS

La montée des eaux du Lac provoque des déplacements de personnes dans les zones insulaires

Plus de 450 000 déplacés au Lac selon les résultats du 16e round de la matrice de suivi des déplacements (DTM), soit une baisse de moins de 1% par rapport au round 15

Les PDI et les retournés préfèrent rester dans leurs lieux de déplacement actuels d’après les données du round 3 de l’enquête sur les intentions de retour menées par l’OIM

Une opération d’enregistrement biométrique des personnes déplacées au Lac

Un atelier sur la cartographie des services organisé par le cluster protection à Baga Sola pour assurer une meilleure prise en charge des survivants de VBG au Lac

CONTEXTE Situation sécuritaire au Lac

La situation sécuritaire a été relativement calme pendant la période d’octobre et novembre 2021. Toutefois, profitant de la relocalisation des forces de défense et de sécurité (FDS) à Kangou et Kondoloba en septembre dernier, il a été enregistré quelques incursions des GANE dans les îles autour de Kaiga Kindjiria, sur l’axe Tchoukoutalia-Boma et autour de Diamerom. Aussi, une attaque du GANE contre le poste de sécurité nautique de la FMM à Bibi au sud-est de Bagasola dans la nuit du 28 au 29 octobre a fait un mort et un blessé du côté des FDS. Une pirogue motorisée de la force a été également emportée et plusieurs autres ont été détruites ainsi que des cases incendiées.

En outre, des inondations fluviales sont également signalées dans les zones insulaires en cette période des montées des eaux du Lac. Plusieurs quartiers périphériques de Kinasserom, situé à deux km de la frontière avec le Cameroun, se trouvent dans l’eau, obligeant des dizaines de famille à se relocaliser vers les zones exondées pour se mettre à l’abri. Des cas d’inondations sont également signalés dans le canton Kiskra. Il y a eu également des pertes en vies humaines à Fourkoulom où deux enfants mineurs qui essayaient de traverser le bras du Lac à la nage, ont été emportés en octobre dernier.

Le nombre d’incidents de protection a baissé entre octobre et novembre 2021, en passant de 128 à 115 cas. Cette amélioration peut être imputable à l’action des FDS qui ont opéré un réajustement stratégique des postes avancés de sécurité dans les zones insulaires en septembre dernier, notamment au sud et à l’ouest de la province pour mieux faire face aux incursions des GANE. Les FDS mènent également des activités de sensibilisation des populations civiles dans les îles pour les dissuader de rejoindre les rangs de Boko Haram mais de collaborer plutôt avec les FDS dans leurs luttes contre les GANE.

Aussi, en réponse aux actes de banditisme (agressions physiques, vols de motos et autres objets de valeurs dans les domiciles) et incidents de violences basées sur le genre (VBG) qui ont pris une proportion inquiétante dans la ville de Baga Sola, le préfet du département de Kaya a mis en place, à travers un arrêté, une commission mixte de sécurité, constituée de gendarmes, de militaires et de policiers, pour organiser des patrouilles nocturnes afin de démasquer les malfaiteurs et permettre le retour du calme et la quiétude dans la ville. Le même arrêté du préfet interdit aux FDS le port des tenues militaires après 17h dans la ville.