Tchad Rapport de situation, 25 Dec 2020

FAITS SAILLANTS

Les violences basées sur le genre (VBG) face à la COVID-19 au Tchad

La lutte contre les VBG continue en 2020 malgré les difficultés récurrentes et nouvelles

Les VBG sont encore peu financées

Orangez le monde

ANALYSE

Les violences basées sur le genre au Tchad face à la COVID-19 Les violences basées sur le genre (VBG) sont un problème fondamental et omniprésent dans les communautés tchadiennes, et qui est exacerbé en période de crise. Les données produites par l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad (EDST-MICS) sur la période 2014-2015 montrent qu’au Tchad, 23 % des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 65 % avant 18 ans ; 38 % des femmes de 15 - 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines. Également, une femme sur trois déclare être victime de violence physique et 12 % des femmes subissent des violences sexuelles chaque année.

Pour Martine Dangar, directrice générale du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance, le développement durable ne peut être réalisé sans l’élimination des inégalités entre les femmes et les hommes et la promotion réelle de l’égalité genre. Pour elle, les questions de violences basées sur le genre sont au cœur des préoccupations du Gouvernement tchadien, à travers une politique genre qui vise à « promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en vue d’un développement durable », inclus dans le Plan d’Action quinquennal 2019-2023 de la Politique Nationale Genre.

Un forum national sur les VBG a été organisé au début du mois de décembre dans le but d’offrir un cadre de dialogue et d’échanges d’expériences en vue de contribuer à l’amélioration de la qualité de la prévention des VBG ainsi que la réponse adéquate aux survivant(e)s de VBG.

La communauté humanitaire œuvre à changer les mentalités et les comportements afin de résorber ce problème. Les ONG, les associations, locales et internationales, encouragent les personnes à briser le silence autour de ces violences et à rechercher de l’aide pour les combattre. Ces actions vont dans le sens des efforts menés par le Gouvernement tchadien.