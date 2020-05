Tchad Rapport de situation, 22 mai 2020

FAITS SAILLANTS

Augmentation du nombre de cas de rougeole

MSF entreprend des campagnes de vaccination de masse

Impact de la COVID-19 sur la vaccination contre la rougeole

CHIFFRES CLÉS

5,3M People in need 3M People targeted 448K Refugees 171K IDPs 117K Returnees 690K Host population in need

RÉPONSE D'URGENCE

Augmentation du nombre de cas de rougeole alors que les activités de vaccination sont freinées par la peur du COVID-19

Alors que l’attention et les ressources se dirigent de plus en plus vers la prévention et la réponse à la COVID-19 au Tchad, le pays est toujours en prise avec une épidémie persistante de rougeole qui ne montre aucun signe de décélération. 118 des 126 départements de santé au Tchad ont été infectés depuis le début de l’épidémie en mai 2018, avec des provinces du sud qui font face à une augmentation rapide des cas. Au 30 avril 2020, 28 départements de santé étaient en épidémie de rougeole déclarée. Le Ministère de la Santé Publique a reporté 7 635 cas, avec le nombre de cas les plus élevés dans les départements de Beboto, Kyabé et Goundi.

MSF entreprend des campagnes de vaccination de masse

En février, et avant le premier cas de COVID-19 enregistré au Tchad le 19 mars, une équipe de réponse d’urgence de Médecins Sans Frontières (MSF) s’est rendue dans les régions affectées par la rougeole, y compris à Beboto qui est la plus largement impactée. En conséquence, 25 177 enfants âgés de 6 mois à 9 ans ont été vaccinés contre la rougeole. 10 432 enfants ont aussi été examinés et 1 191 traités pour malnutrition aigüe sévère, en réponse aux taux élevés de malnutrition dans la région qui avaient affaibli les systèmes immunitaires et donc contribué à la propagation du virus.

L’équipe MSF de Beboto a travaillé étroitement avec les leaders communautaires pour les informer sur la prévention contre la rougeole et l’accès gratuit des patients au traitement médical dans les structures sanitaires de MSF. Des activités de sensibilisation étaient cruciales car il s’avérait que certains patients resteraient chez eux et auraient recours à la médecine traditionnelle au lieu d’accéder aux structures de santé locales. MSF a distribué des kits médicaux, des vaccins contre la rougeole et des provisions en eau et assainissement au district sanitaire afin de permettre le traitement des cas par les équipes locales sous la supervision des autorités du district sanitaire.

Du 3 au 12 avril, MSF a aussi effectué une campagne de vaccination dans la région de Kyabé au sud du Tchad, ciblant les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Parce qu’il y avait beaucoup de cas de paludisme et de malnutrition, MSF a également fourni des soins de pédiatrie générale et a traité les enfants atteints de rougeole, en plus de leurs activités de vaccination. Plus de 60 000 enfants ont été vaccinés à Kyabé en avril dernier par les équipes de MSF.

Depuis le début de l’épidémie en 2018, MSF lutte pour atteindre une couverture vaccinale de 95% chez les enfants, afin d’obtenir une “immunité collective”. Cependant, le Tchad est loin d’avoir atteint cet objectif. L'UNICEF estime que la couverture d’immunisation contre la rougeole au Tchad est seulement de 37%. Aucune campagne de vaccination complète n’a été entreprise depuis 2015.