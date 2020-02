Tchad Rapport de situation, 21 fév. 2019

FAITS SAILLANTS (21 févr. 2020)

Étrangers à la maison : la lutte des retournés tchadiens

L’état de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) au Tchad

Une réponse pluridimensionnelle aux violences basées sur le genre au camp de réfugiés de Dar-Es-Salam

Suite à la dernière flambée de violence en République centrafricaine (RCA) en 2013, des milliers de Tchadiens vivant en RCA ont trouvé refuge au Tchad, principalement dans les provinces du sud du pays. Contrairement à leurs voisins centrafricains qui ont traversé la frontière pour fuir la violence dans leur pays et s'inscrivent dans le profil traditionnel des « réfugiés », les Tchadiens sont retournés dans leur pays d'origine. Ce sont des « retournés » : des ressortissants tchadiens qui ont vécu à l'étranger pendant des décennies et ont ensuite été forcés de rentrer « chez eux » en raison du conflit.

Environ 115 000 de ces retournés vivent actuellement au Tchad, dont 70 000 dans le Sud. Pour beaucoup d'entre eux, le Tchad est un endroit inconnu et peu familier. Ils font face à d'énormes défis, notamment le manque de documentation et l’incapacité à accéder aux services de base, la dépendance à l'aide humanitaire et le partage des maigres ressources avec les communautés d'accueil qui sont elles-mêmes frappées par la pauvreté. Leur attachement à un pays étranger et leur relative méconnaissance de leur pays d’origine entraînent des obstacles insurmontables à leur réintégration.

Ce reportage photo donne un aperçu des défis auxquels sont confrontés les retournés tchadiens vivant dans les sites de déplacés de Danamadja, Djako et Kobiteye dans les provinces du Logone Occidental et du Logone Oriental.

Abris en mauvais état

Le site des retournés de Djako comprend environ 1 100 personnes, dont plus de 900 femmes et enfants. La quasi-totalité des abris, fournis par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'organisation non gouvernementale (ONG) SECADEV entre 2014 et 2017 avec un financement du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations Unies sont actuellement en mauvais état. La plupart des familles sont exposées aux intempéries et les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement touchés.

Le surpeuplement est également un problème majeur sur le site. La plupart des ménages, qui comptent entre 3 et 15 membres, vivent dans des abris de 4 sur 3,5 mètres. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de construire des abris de fortune à partir de branches et de feuilles d'arbres. Pour répondre à l'urgence des abris, l'ONG ACTED mène un projet qui vise à reconstruire les abris du site.

"Notre plus gros problème est l'accès à l’alimentation"

Ces mots sont de Hamadou Tidjani, président intérimaire du site de Kobiteye. En raison du sous-financement, les partenaires humanitaires ont été contraints de réduire leur contribution à l'aide alimentaire. En 2016, chaque retourné a reçu, chaque mois, 5 500 francs de la communauté fiancière africaine (CFA), soit environ 9 dollars américains. Aujourd'hui, cette aide est tombée à 3 000 CFA (environ 5 US $) par mois.

La malnutrition est l'une des principales causes de mortalité infantile au Tchad, où un enfant sur huit décède avant l'âge de 5 ans. C’est le deuxième taux de mortalité des moins de cinq ans le plus élevé au monde.

Faible accès aux soins de santé

Depuis la fermeture du centre de santé de Kobiteye en 2016, toutes les urgences, y compris les accouchements, ont été renvoyées au centre de santé de Danamadja ou à l'hôpital de Goré. Le centre de santé est, cependant, géré par une seule personne et manque même des médicaments les plus élémentaires. De nombreuses personnes n'ont pas les moyens financiers de payer des soins adéquats à l'hôpital de Goré et sont obligées de recourir à la médecine traditionnelle.

« La plupart de nos femmes accouchent à domicile, assistées par une sage-femme formée en 2016-2017 par l'International Rescue Committee (IRC). Lorsqu'elles sont malades, la plupart des retournées se soignent avec des écorces, des plantes ou des médicaments bon marché disponibles dans la rue."