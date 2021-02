Tchad Rapport de situation, 18 févr. 2021

FAITS SAILLANTS

Le défi de la mortalité maternelle au Tchad

De multiples facteurs aggravants de la mortalité maternelle au Tchad

Des témoignages personnels illustrant les défis

Des efforts en cours pour réduire le taux de mortalité maternelle

Une approche à multiples facettes pour réduire la mortalité maternelle au Tchad

Selon les données issues de l’annuaire des statistiques sanitaires 2018, qui ont alimenté l’analyse des besoins humanitaires (cycle de programmation humanitaire, HPC 2021), le Tchad dispose d’un taux de mortalité maternelle très élevé. Ce taux est de 860 décès pour 100 000 naissances vivantes (EDS/MICS 2014-2015) et dont les causes sont multifactorielles. Au Tchad, le ministère de la santé, avec l’appui de ses partenaires, suit de près le taux de mortalité maternelle et cherche des moyens de le réduire à travers une série de stratégies.

La mortalité maternelle se définit comme étant le décès d’une femme pendant la grossesse, l’accouchement ou dans les 42 jours suivant l’interruption de celle-ci, par toute causes liées à la grossesse ou aggravée par elle et non par cause accidentelle. Les décès maternels sont causés directement par les hémorragies, les crises convulsives (éclampsies), les accouchements difficiles (dystocie), les complications d’avortements etc. et indirectement par l’anémie, le paludisme, le VIH et d’autres infections.

Aujourd´hui au Tchad, une femme sur 16 en âge de procréer risque de mourir pendant l’accouchement ; le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié est bas et estimé à 28% (MICS 2019) ; seules 29 formations sanitaires sur 158 requises (Normes OMS) offrent en permanence les Soins Obstétricaux et Néonatals d’urgence (MSP 2018, évaluation nationale des SONU) et le taux de prévalence contraceptive qui est de 8% (MICS 2019) est faible. Ces différents taux sont plus préoccupants en milieu rural où les pratiques traditionnelles néfastes (tabous, croyances coutumières et recours aux soins traditionnels) sont encore importantes.

À la fin de l’année 2020, le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale a notifié 334 décès maternels contre 355 en 2019 sur environ 5 000 décès maternels attendus par an si on s’en tient au taux de mortalité actuel. En fait, au Tchad seulement 27% (MICS 2019) des femmes enceintes accouchent dans une structure sanitaire. Les cas de décès maternels notifiés actuellement sont issus de cette fréquentation.