Tchad Rapport de situation, 17 juil. 2020

FAITS SAILLANTS

Nord-est du Tchad: une région méconnue mais en besoin d’assistance humanitaire

Encore trop peu d’acteurs humanitaires présents et actifs dans le nord-est

Plus de 12 000 nouveaux déplacés internes en provenance des zones insulaires installés à Fourkoulom en janvier, mai et juin 2020 confirmés par la mission inter-agence de juin

Situation des nouveaux réfugiés soudanais du camp de Kouchaguine-Moura

ACCES HUMANITAIRE

Les mesures restrictives mises en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 ont exacerbé une situation humanitaire déjà compliquée au nord du Tchad (provinces du Borkou, Ennedi-Ouest, Ennedi-Est, Tibesti). En effet, cette région immense -la moitié du pays- mais relativement pauvre et faiblement peuplée -seulement 5% de la population nationale- est en proie aux activités illégales liées à l’exploitation de mines d’or, découvertes tardivement, au trafic d’êtres humains et au vol de bétails, mais aussi à la présence d’engins explosifs. La faible présence de structures étatiques et l’accès insuffisant aux services sociaux de base, dont l’éducation, la santé et l’eau, ont fragilisé les populations.

A cela s’ajoute une situation sécuritaire volatile : au mois de juin 2020, des incidents liés à ces activités criminelles ont causé la mort de 24 personnes dans la province du Tibesti. Cette zone au nord- ouest du pays, fragile et instable, a profondément ressenti les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, notamment par des mouvements de population difficilement contrôlables.

Les flux de population

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), un des rares acteurs humanitaires présents dans la région, a rapporté , entre le 23 juin et le 5 juillet 2020, l’arrivée de 130 nouvelles personnes de plusieurs nationalités dans la ville tchadienne d’Ounianga-Kébir (province de l’Ennedi-Ouest), toutes refoulées de la Libye. L’OIM note que depuis la mi-avril, les personnes déplacées arrivant sur le sol tchadien se trouvent en situation de « vulnérabilité extrême ». Ces personnes sont en besoin urgent de vivres, eau, abris et articles non-alimentaires. L’OIM fournit de l’assistance en articles non-alimentaires, et une aide au retour volontaire pour les personnes les plus vulnérables. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) fournit une assistance en vivres.

Au début du mois de juillet, les Forces de Défense et de Sécurité de la province du Sila ont intercepté 28 jeunes voyageurs clandestins qui tentaient de se rendre au nord du pays, probablement pour des activités d'orpaillage. En pleine crise socio- économique liée à l’arrêt des activités pendant la pandémie, on peut observer que les activités illégales d’orpaillage continuent à entraîner des mouvements de populations internes vers le nord du pays pour accéder à cette ressource économique.

Le contexte sécuritaire

Après des mois d’affrontements intercommunautaires meurtriers, la province du Tibesti (avec celles du Ouaddaï et du Sila) avait été placée en état d’urgence jusqu’au 25 janvier 2020. La fin de l’état d’urgence, qui était en place depuis août 2019, signe une relative accalmie dans la région. Cependant, une recrudescence des tensions a été observée dernièrement, en particulier celles liées au partage et à l'utilisation des terres.

Le 19 juin dernier, à quelques kilomètres de Zouarké (province du Tibesti), des orpailleurs et des coupeurs de route se sont affrontés, causant la mort de 14 personnes et faisant plusieurs blessés. Quelques jours plus tôt, à Suisra, près de la frontière libyenne, un autre incident avait causé la mort de 10 personnes. L’armée tchadienne ainsi que le Gouverneur du Tibesti ont dû intervenir pour rétablir l’ordre. En réponse, des troupes additionnelles ont été envoyées pour surveiller les 1 055 km de frontière avec la Libye car une recrudescence des violences dans cette zone pourrait menacer la stabilité du pays.

L’assistance humanitaire dans la région

Le Nord, difficile d’accès, est une zone où peu d’acteurs humanitaires peuvent être présents. Néanmoins, les activités qu’ils y mènent sont cruciales. L’OIM, avec un sous-bureau à Faya et avec une présence stable à Ounianga Kebir et Zouarké, mène des activités de suivi des flux migratoires, et offre une assistance d’urgence aux populations déplacées ainsi qu’une aide à la protection et au retour volontaire pour les migrants bloqués sur le territoire tchadien.

Le PAM s’associe à l’aide humanitaire fournie à Ounianga Kebir en distribuant des intrants alimentaires pour les migrants bloqués en quarantaine. Aux côtés du Gouvernement tchadien, l’OIM appuie aussi les efforts de consolidation de la paix dans les zones affectées par les conflits, à travers, notamment, la formation des jeunes vulnérables en agents de consolidation de la paix, parmi d’autres activités.

Le Tibesti seul dénombre 90 zones minées soit les deux tiers des zones minées recensées au Tchad. C’est ainsi que l’ONG internationale Humanité & Inclusion a un personnel dédié aux activités de déminage, pour le moment uniquement sur les provinces du Borkou et de l’Ennedi -le Tibesti étant encore trop instable- et de nombreux projets liés à ces activités, avec l’aide de bailleurs et partenaires : dépollution et restitution des terres, éducation aux risques des mines et restes d’explosifs de guerre, assistance aux victimes et accès aux soins de réadaptation, entre autres.

Les acteurs humanitaires se réjouissent de la possibilité, maintenant explorée, d’un vol UNHAS régulier jusqu’à Faya. Cela faciliterait grandement leur travail et augmenterait les chances d’une présence plus importante et plus fréquente sur le terrain. Mis à part Humanité & Inclusion et l’OIM, seule la coopération allemande GIZ est également présente dans la zone. Tandis que d’autres acteurs, tels que le PAM et l’UNICEF, couvrent cette zone depuis Abéché. Les besoins des populations sont pourtant accrus.