Tchad Rapport de situation, 17 avr. 2020

FAITS SAILLANTS

20 000 nouveaux déplacés internes sur 11 sites à Diamerom et Toboro rejoignent 10 000 anciens déplacés internes déjà présents sur place

Relocalisation vers Amma bientôt une réalité pour les déplacés de Diamerom

En période de soudure, plus d’1 million de personnes seront en insécurité alimentaire sévère et plus de 3 millions auront besoin de renforcer leur capacité à résister aux chocs

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones sahélienne et saharienne

RÉPONSE D'URGENCE

Province du Lac : situation des nouveaux déplacés de Diamerom au 10 avril 2020

À la suite d'une attaque d'un groupe armé non étatique contre les forces armées tchadiennes à Boma le 23 mars, ayant tué 98 soldats et blessé 47 autres, et des opérations militaires de l'armée tchadienne contre les assaillants, des milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer vers des sites à la périphérie de Diamerom et Tobor, situés à 45 km de Liwa.

L'enlèvement de plusieurs dizaines de personnes, pour la plupart des jeunes filles, est également à déplorer.

Une première mission inter-agences de prospection a eu lieu le 6 avril à Liwa pour un échange avec les acteurs humanitaires présents dans la zone (IRC, ALIMA) et les autorités départementales sur la situation humanitaire des récents déplacés ayant fui la zone de combat. La mission a signalé la présence d’environ 20 000 personnes nouvellement déplacées sur 11 sites à Diamerom et Toboro, en plus de 10 000 anciens déplacés déjà présents sur place. La mission a également fait état d’importants besoins en eau, hygiène et assainissement, vivres, protection, et articles ménagers essentiels.

Les autorités locales ont annoncé leur décision de relocaliser ces nouveaux PDI pour des raisons sécuritaires et d’accès humanitaire, à cause de la proximité des sites de PDI à la grande base militaire de Diamerom.

Une deuxième mission inter-agences, composée de l’UNHCR, l’UNICEF, l’UNDSS, COOPI, CRT, APSELPA et OCHA, a eu lieu le 10 avril à Diamérom avec l’objectif d’informer les PDI sur le processus de leur relocalisation vers un nouveau site à Amma et sensibiliser les autorités sur le caractère volontaire de l’opération tout en tenant compte des vulnérabilités des certaines catégories de personnes lors de la relocalisation. La mission, accompagnée du Secrétaire Général du département, a rencontré le représentant du chef de canton de Kiskra basé à Diamerom ainsi que les informateurs clés des PDI avant de se diviser en groupes d'évaluation rapide. Des focus groups d'informateurs clés, de femmes, de jeunes, et d'enfants ont été formés. Les entretiens ont été menés selon le guide du questionnaire du cluster protection.

Les perspectives à court et moyen termes pour les déplacés de Diamerom

Les échanges ont révélé que les déplacés n’étaient pas au courant de la relocalisation, mais après avoir reçu les informations nécessaires, ils ont exprimé leur souhait d’être relocalisés à Amma. Les discussions ont aussi révélé qu’au cours de leur fuite, plusieurs personnes ont été portées disparues, dont environ une trentaine qui auraient perdu leurs vies par noyade. Les enfants sont traumatisés par les atrocités dont ils ont été témoins lors de l'attaque de Boma. Sur le plan de la nutrition, un screening nutritionnel rapide effectué sur 50 enfants a indiqué un taux de malnutrition aigüe globale (MAG) de 46%, de malnutrition aiguë modérée (MAM) de 30%, et de malnutrition aigüe sévère (MAS) de 16%, largement au-dessus du seuil d’urgence de l’OMS. Il y a également eu de nombreux cas suspects de maladies d'origine hydrique, notamment la dermatose, la diarrhée, la conjonctivite, et les infections respiratoires aigües. Après avoir évalué les conditions de vie des PDI à Diamerom, la mission a suggéré d'accélérer leur relocalisation à Amma, tout en renforçant la mobilisation des fonds nécessaires aux opérations de relocalisation.