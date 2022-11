Tchad Rapport de situation, 16 nov. 2022

FAITS SAILLANTS

Les femmes déplacées, tisseuses de paille à Kousseri 2, s’unissent pour reconstruire leur vie

Dans ces conditions dures, les survivants tentent de se reconstruire

La réponse des acteurs du secteur des abris

La face visible de l’iceberg

Renforcer la coordination

Le Tchad est un pays qui se trouve à l’épicentre du changement climatique qui provoque, entre autres, des phénomènes météorologiques extrêmes, particulièrement autour du Lac Tchad, avec des températures pouvant atteindre 50°C et de pluies torrentielles qui inondent les communautés.

Depuis fin juillet, les fortes pluies qui sont enregistrées à travers du pays ont provoqué des inondations consécutives, due à la fois aux précipitations abondantes et au débordement des cours d’eau. La province du Lac n’en fait pas exception. En octobre, environ 45 000 personnes ont subi les conséquences des inondations dans la province du Lac, obligeant les populations à se réfugier dans des hangars ou chez les voisins. Et comme si ce n'était pas suffisant, la province du Lac subit une double crise en matière de sécurité et d’environnement qui a déplacé de force plus de la moitié de sa population. Entre pertes en vie humaines et de biens matériels, de centaines de pêcheurs, agriculteurs, éleveurs ont été contraints d’abandonner leurs terres pour se réfugier dans les sites de déplacés du Lac.

Ces personnes vulnérables subissent à la fois les conséquences du déplacement forcé et du changement climatique dans une zone en proie aux sécheresses répétées, alternées par des inondations consécutives. Et comme c’est souvent le cas, ce sont les femmes qui paient le prix le plus fort en se retrouvant piégées dans un cycle de pauvreté.

Dans ces conditions dures, les survivants tentent de se reconstruire Cela fait maintenant quatre ans, que Ngala Alando a fui son village natal de Fodio après une attaque d’un groupe armée non étatique (GANE). Ngala, enceinte de son huitième enfant, s’est enfuie dans la brousse avec ses enfants pour se protéger. Ce jour-là, treize personnes ont perdu la vie dans l’attaque. Le mari de Ngala en faisait partie.

Ngala a trouvé refuge au site des personnes déplacées internes (PDI) de Kousséri 2, qui se trouve à quelques encablures, à l’ouest, de Baga Sola. Plus de 5000 personnes déplacées vivent à Kousseri 2 et leur nombre ne cesse d’augmenter. Les femmes et les enfants représentent plus de 60 pour cent de la population du site.

Sur le site, Ngala a trouvé, non seulement de la nourriture et de l’eau, mais aussi la sécurité qui lui a permis de reprendre ses activités de tisseuse de paille afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants.

Mais ses activités ne s’arrêtent pas là. Avec trois autres femmes déplacées, Ngala a formé un groupe de travail sur un savoir-faire commun : tisser la natte utilisée dans la construction d’abris semi-durables financés par des acteurs du secteur des abris. En plus de leur savoir-faire en tissage, ces femmes ont appris des techniques de construction d’abris durables, dans le cadre de la participation communautaire, dans la réponse humanitaire. Selon les cultures du milieu, ce sont les femmes qui construisent les huttes qui forment des maisons temporaires familiales. Mais celles de Kousserie 2 en font un mécanisme de survie familiale.

Falmata, une des trois femmes du groupe, a fui pendant deux jours lorsque son village avait été attaqué par des GANE, il y a 8 ans. Elle vit désormais à Kousserie 2 avec ses huit enfants et se dit fière de pouvoir contribuer à l’économie de son ménage grâce aux revenus tirés de ce travail. « Nous sommes très souvent sollicitées par des entrepreneurs pour aider à construire des abris. Nous faisons le tissage des nattes et construisons ensuite. Cela nous procure des revenus substantiels nous permettant d’acheter des produits alimentaires nécessaires à notre consommation », dit-elle, avec soulagement.

Le Tchad connait pour une troisième année consécutive, une crise alimentaire et nutritionnelle grave et la pire période de soudure de ces dix dernières années. Cette situation a conduit le gouvernement à décréter une urgence alimentaire et nutritionnelle le 1er juin 2022, à la suite d’une mauvaise saison agricole 2021/2022 qui a impactée significativement les conditions socio-économiques des populations.

Le département de Baga Sola, n’a pas été épargné. Les mauvaises récoltes de l’année passée, la hausse continue des prix des céréales et les phénomènes météorologiques ont aggravé l’insécurité alimentaire et nutritionnelle existante plongeant davantage les familles dans la pauvreté