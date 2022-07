Tchad Rapport de situation, 15 juil. 2022

FAITS SAILLANTS (15 juil. 2022)

Plus de 2,1 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad

Baisse de la productivité agro-pastorale agissant sur le statut nutritionnel

Hausse des prix des denrées alimentaires de base affectant la diète

Mobiliser des ressources conséquentes pour mettre la réponse à l’échelle

Plus de 1,5 million de personnes les plus vulnérables risquent de ne pas recevoir d’assistance

ANALYSE

Les résultats du Cadre Harmonisé de mars 2022 indiquent que 2,1 millions de personnes seront en insécurité alimentaire et nutritionnelle sévère (phase 3 et 4) pour la période de juin à août 2022 (période de soudure) (SISAAP, mars 2022). Sur les 2,1 millions de personnes actuellement en insécurité alimentaire, 100 000 sont en phase sévère et résident dans les départements de Bahr El Gazal (Nord, Ouest, Sud), Batha (Est, Ouest), Fitri, Fada, Mourtcha, Kanem, Wadi-Bissam, Mamdi, Assoungha, Djourouf Al Ahmar, Ouara, Aboudeia, Haraze Mangueigne, Abdi, Kimiti, Tibesti (Est, Ouest). Cette situation est due particulièrement aux aléas climatiques qui ont affecté successivement plusieurs campagnes agricoles.

Baisse de la productivité agro-pastorale agissant sur le statut nutritionnel

La production céréalière de la campagne agricole 2021-2022 est estimée à plus de 2,6 tonnes avec une baisse de 9% comparée à l’année précédente. La baisse est très significative dans les provinces du Sahel Ouest (Lac, Kanem, Hadjer Lamis et Barh-Elgazal) soit - 46% par rapport à 2020 et -21,7% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le bilan céréalier révisé incluant les importations et les exportations dégage un déficit net de 308 960 tonnes pour subvenir aux besoins de la population avec une disponibilité apparente de 141 kg/pers/an par rapport à la norme de consommation officielle qui est de 159 kg/pers/an soit un déficit de 17,3kg/pers/an (SISAAP, mars 2022).

La situation pastorale, dans la bande sahélienne est marquée par la rareté des pâturages due à une mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps des précipitations, en 2021, entraînant de longues périodes sèches à l’origine du tarissement précoce des mares et d’une soudure pastorale anticipée, longue et pénible. Les provinces les plus affectées par ces problèmes sont le Kanem, Bahr El Ghazel, Lac et Hadjer Lamis et les localités de Batha, Wadi Fira, Ennedi Est, Ennedi Ouest et du Ouaddaï. En zone soudanienne, la surcharge pastorale cause le déclin de la biomasse impactant le poids des animaux en deçà d’une année normale (SISAAP/GTP/FEWS NET/PAM, 2022).

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones sahélienne et saharienne. Les résultats de la dernière enquête SMART (DNTA/UNICEF/PAM, 2021) révèlent, sur le plan national, une prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 10,9% dont 2% sous la forme sévère (MAS). Selon la classification OMS, le seuil préoccupant de 10% est atteint et dépassé dans 16 provinces parnis lesquelles 7 ont franchi le seuil d’urgence de de15% : l’Ennedi Ouest (18,5%), Ennedi Est (17%), Bahr El Gazal (16,5%), Kanem (16,2%), Wadi-Fira (16,2%), Batha (16%) et du Salamat (15,5%). Les enfants de 6 à 23 mois sont les plus touchés avec une prévalence de la MAG de 15,1%, et 3,6% d’enfants souffrant de MAS. Seulement 11,4% des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein au niveau national. Environ 1 enfant sur 10 (11,5%) des enfants de 6 à 23 mois a une pratique d’alimentation minimum acceptable.

L'analyse des données d’admission des cas de malnutris aigus sévères pour la période de janvier à avril 2022 montre un dépassement des cas attendus, avec une couverture de 119 % (93 562/78 349). Cependant, certaines provinces comme Barh El Gazal, le Guera, le Kanem, le Lac, N’Djamena, le Ouaddai, le Salamat, le Sila, et le Wadifira ont dépassé largement les cas attendus pour la même période.

La crise alimentaire et nutritionnelle a conduit à la révision des cas de malnutrition attendus. Ainsi, nombre de personnes dans le besoin de prise en charge de la malnutrition passe de 1.9 million à 2.1 million. Les cas sévères augment de prêt de 40.000 enfants de moins de 5 ans et les cas modérés de prêt de 100.000 enfants de moins de 5 ans.