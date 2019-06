Tchad Rapport de situation, 14 juin 2019

FAITS SAILLANTS

La reprise des violences perturbe les moyens d'existence et fait payer un lourd tribut aux communautés locales dans la province du Lac.

Selon les résultats officiels du Cadre Harmonisé, près de 3,9 millions de personnes souffriront d'insécurité alimentaire et de malnutrition entre juin et août 2019.

L'épidémie de rougeole au Tchad, déclarée le 30 mai 2018, continue de se propager.

L'OIM, le HCR, le Gouvernement tchadien et la Croix-Rouge tchadienne ont mis en place un projet de suivi des migrations mixtes.

ANALYSE

Augmentation de l'insécurité et des déplacements dans la province du Lac

La récente recrudescence des attaques armées et de l'insécurité dans le bassin du Lac Tchad a poussé des milliers de civils à chercher refuge dans la province occidentale du Lac Tchad. La reprise des violences perturbe également les moyens de subsistance et fait payer un lourd tribut aux communautés locales, en particulier autour de Ngouboua, Tchoukoutalia et dans les zones insulaires à la frontière avec le Nigeria. Depuis le début de l'année, près de 40 000 personnes se seraient déplacées dans la province, dont des réfugiés en provenance du Nigéria, des retournés du Niger et de nouveaux déplacements de communautés déjà déplacées à la recherche de sécurité et d'assistance.

Recrudescence des attaques violentes visant des civils

Depuis le début des opérations militaires conjointes au Nigéria, les incursions présumées de groupes armés sont récurrentes au Tchad, où plusieurs attaques attribuées à des groupes armés non étatiques ont entraîné des cas d’enlèvement, de meurtre et de vol. Le 22 mai, deux attaques distinctes perpétrées par des hommes armés ont été signalées, au nord-ouest de Diamerom et près de Tchoukoutalia, tuant six personnes et entraînant l'enlèvement de plus d'une cinquantaine d'autres, dont des femmes. Le 16 mai, un groupe armé a également attaqué le village de Selia, situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Bol, tuant 13 personnes, prenant des personnes en otage et incendiant plusieurs maisons, ce qui en fait la plus grande attaque contre des civils en 2019. Ces attaques, incursions et enlèvements de femmes ont accru le sentiment d'insécurité au sein de la population en général.

Les déplacements internes augmentent à cause des affrontements et de l'insécurité

Une série de mouvements de population a été signalée au cours des derniers mois, en particulier de personnes fuyant les îles et cherchant refuge sur la terre ferme. Des affrontements récents, fin mai, entre des membres présumés d'un groupe armé non étatique et l’armée nationale ont également entraîné le déplacement de centaines de personnes qui auraient trouvé refuge à Magar, sur la route vers Baga Sola. On estime qu'environ 2 000 personnes ont fui l'île de Fitiné après une attaque les 4 et 5 mai et ont trouvé refuge à Kaya, Yakoua et Koudouboul, situés à environ 12 km au sud du Bol.

Alors qu'une mission d'évaluation multisectorielle était prévue sur ces sites le 16 mai pour confirmer et évaluer les besoins des communautés nouvellement déplacées, le nouveau gouverneur de la province du Lac a demandé l'annulation de la mission. Selon les autorités locales, ces personnes nouvellement déplacées doivent rentrer chez elles dès que possible car des mesures sont prises pour renforcer la sécurité autour de Fitiné et pour protéger les populations. Toutefois, pour que les communautés déplacées puissent rentrer chez elles, de façon volontaire et dans la sécurité et la dignité, elles ont besoin d'informations précises et objectives sur lesquelles fonder leurs décisions.

Les autorités doivent s’assurer que ces informations sont disponibles dans le cadre de leur responsabilité d'établir les conditions permettant un retour sûr et volontaire. La situation en matière de sécurité dans les zones insulaires demeure préoccupante car le contexte reste instable et précaire. Selon les équipes qui ont visité les sites de Kaya et de Yakoua les 8 et 11 mai, une réponse rapide est nécessaire compte tenu de la situation à laquelle sont confrontés les déplacés : les enfants ne sont pas scolarisés, les gens consomment l'eau du lac avec le risque de contracter des maladies hydriques et leur accès à l’alimentation est limité étant donné qu'ils sont actuellement accueillis par d'anciennes communautés déplacées.

Début mars, quelque 700 personnes ont également été enregistrées près de Baga Sola, pour la plupart des femmes et des enfants qui ont fui d'autres sites de déplacement. Une attaque à Bourboura en février avait également conduit 1 300 personnes à fuir les îles au sud du Bol pour trouver refuge à Baboul2 Augmentation du nombre de personnes fuyant les pays limitrophes Les attaques armées et les mouvements de population continuent à travers le Bassin du Lac Tchad, provoquant des mouvements transfrontaliers. Suite aux attaques contre Baga Kawa au Nigeria, 4 048 personnes sont arrivées à Ngouboua et ont été enregistrées dans le camp de réfugiés de Dar es Salam début janvier. A leur arrivée, le PAM leur a distribué des biscuits à haute valeur énergétique et leur a remis des bons alimentaires. Ils ont depuis bénéficié de l'assistance multisectorielle du HCR. En mars, 300 autres personnes sont arrivées à Kegua en provenance du Niger. Déjà en janvier, 4 000 personnes sont arrivées à Diamerom et ont dit avoir fui le Niger, bien que les autorités n’aient pas encore clarifié leur statut.

La protection des civils demeure une priorité

Dans le contexte des opérations militaires en cours et du nombre croissant d'attaques signalées, la communauté humanitaire est préoccupée par la protection des civils qui doit rester au centre des interventions. Selon le système de suivi de la protection dans la province du Lac, 153 cas de violence basée sur le genre ont été répertoriés en avril ainsi que 57 incidents de protection - une sous-estimation probable du nombre total de cas étant donné la difficulté pour les agents de suivi de la protection à accéder aux communautés affectées, en raison des conditions de sécurité et des contraintes géographiques. La prise en charge holistique des victimes est également un défi constant. Le manque de prise en charge légale, lié à l’insuffisance des structures judiciaires dans la province, à la méconnaissance des procédures par les victimes, et à la peur de représailles et de stigmatisation, pousse les victimes à décliner l’assistance juridique.

L’assistance se poursuit malgré les diffcultés d'accès

Depuis mars, l'insécurité qui règne dans la province a également conduit plusieurs organisations humanitaires à suspendre temporairement leurs activités et à restreindre leurs déplacements dans les zones autour de Kaiga Kindjiria, Diamerom et Boma, ce qui a affecté des programmes d’aide humanitaire ciblant quelque 40 000 bénéficiaires enregistrés. Malgré les difficultés d'accès dans ces zones, les acteurs humanitaires continuent d'opérer dans la province du Lac au mieux de leurs capacités, pour assurer une réponse aux besoins vitaux des personnes affectées.

L'insécurité alimentaire est de nouveau à la hausse en début de période de soudure

Malgré la réponse humanitaire en cours, les populations sont toujours sérieusement touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle parce qu'elles n'ont pas pu reprendre leurs activités agricoles permettant de couvrir leurs besoins. En outre, la période de soudure, de juin à août, exige d'anticiper et d'apporter un soutien aux populations déplacées ainsi qu'à leurs communautés d'accueil dans la province du Lac, où 133 338* personnes déplacées et 15 915 réfugiés dépendent de l'aide humanitaire pour survivre et risquent de faire face à des niveaux croissants d'insécurité alimentaire.

La fermeture des frontières avec le Nigeria et le Niger, ainsi que l'insécurité persistante, continuent de limiter l'accès des populations de la province du Lac aux marchés alimentaires et au commerce, en dépit de la baisse des prix des denrées alimentaires observée sur la plupart des marchés à travers le pays.

La réponse humanitaire continue d'être gravement sous-financée

Il est essentiel que les bailleurs octroient un financement accru au Tchad afin de soutenir et étendre les opérations humanitaires et sauver des vies. Sur les 476 millions de dollars américains requis pour l'ensemble du pays, seuls 23 % ont été reçus à ce jour [31 mai]. 140,9 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins les plus urgents de plus de 340 000 personnes dans la province du Lac, dont 133 000 déplacés internes, des communautés d'accueil, des retournés et plus de 15 000 réfugiés. Depuis le début de l'année, seulement 20,8 millions de dollars du financement nécessaire pour assister les familles et les communautés touchées dans la province du Lac ont été versés (15 %). En outre, les organisations humanitaires ont déjà utilisé une grande partie du stock de contingence limité du Tchad pour répondre aux besoins des personnes nouvellement déplacées.

Source : Displacement Tracking Matrix, Round 8, mai 2019 (dans l’attente des résultats d’évaluations en cours et de l’inclusion des données concernant les nouveaux déplacements)