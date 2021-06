Tchad Rapport de situation, 11 juin 2021

FAITS SAILLANTS

Le Plan de Réponse Humanitaire 2021 a été lancé à l’occasion du premier Forum humanitaire-développement-paix

Près de 620 millions de dollars pour assister 4 millions de personnes ciblées

De grands projets humanitaires, de développement et de consolidation de la paix sont mis en œuvre au Tchad

CONTEXTE

Premier Forum 2021 sur le nexus humanitaire-développement-paix Le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont appelé les bailleurs de fonds à soutenir la réponse humanitaire pour faire face aux besoins les plus urgents pendant l’année 2021. Cet appel a été lancé à l’occasion du Forum humanitaire-développement-paix, tenu à N’Djaména le 4 juin et dont l’objectif était de mettre en lumière les programmes clés visant à assister les populations les plus vulnérables du Tchad, tout en faisant avancer le développement local et la paix.

C’est lors de ce forum que le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2021 et le Plan de Réponse pour les Réfugiés (CRRP) ont été lancés.

Placé sous la Co-présidence de S.E.M. le Ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale et le Représentant du PNUD, assurant l’intérim de Mme la Coordonnatrice Humanitaire et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, cette édition du forum a connu la participation de représentants des agences des Nations Unies, des structures ministérielles sectorielles, des ONG internationales et nationales, des principaux bailleurs humanitaires et de développement -dont ECHO, DFID, la Coopération Suisse, l’USAID, la Banque Mondiale, l’Union Européenne , l’AFD et le PNUD.

Cinq gouverneurs de province étaient attendus (Ouaddaï, Moyen-Chari, Logone Oriental, Lac et Mandoul) à N’Djamena pour participer à cet événement majeur.