Tchad Rapport de situation, 09 septembre 2021

FAITS SAILLANTS

Journée Mondiale de l'aide Humanitaire (JMAH) 2021 :

Une célébration marquée par l’urgence climatique

Un débat sur la réponse aux effets du changement climatique au Tchad

Le changement climatique mis en exergue à travers une exposition-photos

Des activités dans les provinces

Contexte

L’urgence climatique au cœur de la Journée mondiale de l’aide humanitaire 2021

La communauté humanitaire du Tchad, le Gouvernement tchadien et les partenaires financiers ont célébré le 19 août à la Bibliothèque nationale de N’Djamena, la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire (JMAH), édition 2021.

Placée sous le thème des effets du changement climatique sur les communautés vulnérables, cette célébrationcommémoration, présidée par le ministre de l’Economie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubragne, a permis de sensibiliser le public sur les dégâts que cause le dérèglement climatique dans un pays aussi marqué par le sous-développement comme le Tchad.

La célébration a commencé par la projection de vidéos qui montrent comment le changement climatique affecte les communautés vulnérables et appellent tout le monde à l’action. Les déclarations des officiels ont renforcé les messages vulgarisés à travers les vidéos.

Le représentant du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies/Coordonnateur Humanitaire a.i., Claude Jibidar, par ailleurs Directeur pays du Programme Alimentaire mondial (PAM), a rappelé le poids des effets du changement climatique sur divers aspects de la vie des populations tchadiennes. “La détérioration du contexte sécuritaire, aggravée par l'accès limité à la nourriture et aux services de nutrition, l'exacerbation des chocs climatiques affectant les cultures vivrières ainsi que les prix des denrées alimentaires atypiques et anormalement élevés, placent des millions de personnes dans une situation d'extrême vulnérabilité”, a-til relevé.

Il a ensuite invité les différents décideurs (Gouvernement, acteurs humanitaires et de développement, bailleurs de fond) au renforcement des capacité d’anticipation et d’adaptation des populations vulnérables. “En cette journée, nous appelons à une meilleure solidarité pour la protection des populations affectées par les crises au Tchad ; à la mise en place de programmes pouvant contribuer au renforcement des capacités d’anticipation, d’adaptation et d’absorption des populations vulnérables, exposées aux chocs et aux crises humanitaires et climatiques”, a plaidé M.

Jibidar.

Pour sa part, le ministre de l’Economie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubragne, a rappelé l’importance de la lutte contre les effets du changement climatique pour le Gouvernement tchadien. “Le Tchad s’est doté depuis 2017 d’une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques dont les axes stratégiques et actions prioritaires visent à (1) renforcer la résilience des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux, (2) promouvoir des actions d’atténuation des changements climatiques, (3) prévenir les risques et gérer les phénomènes climatiques extrêmes, (4) renforcer les capacités des acteurs et des institutions en matière de lutte contre les changements climatiques et (5) renforcer les instruments et les capacités de mobilisations des financements liés au climat”, a expliqué le ministre.