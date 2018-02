Tchad : Rapport de l’évaluation - Département de Fouli / Sous-préfectures de Liwa et Kaïga Kindjiria - décembre 2017

20 725 Personnes dans le besoin (4 145 ménages)

17 sites

5 sites sont dans une situation critique, préoccupante et nécessitent une réponse en urgence : Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2 (Sous-préfecture de Liwa), Kaïga Kindjiria centre, Kindjiria Gana et Boma (Souspréfecture de Kaïga Kindjiria).

Vulnérabilités élevées en

Sécurité alimentaire,

WASH

Santé et

Abris/NFI

ACTION PRIORITAIRE

Sécurité alimentaire

L’assistance alimentaire

L’appui agro-pastoral

AGR

WASH

Construction des forages

Construction des latrines/douches

Promotion de l’hygiène et l’assainissement

Santé

Appui aux CS (Kaïga Kindjiria, Kiskra et Liwa)

Renforcement des cliniques mobiles

Abris/AME

Distribution des kits AME/Abris

Distribution des kits de dignité pour les filles et femmes

2. Résumé et actions prioritaires

Cette évaluation multisectorielle est la deuxième phase d’une série d’évaluation planifiée par l’ICC régional en octobre 2017 suite à l’identification des nouveaux sites par les opérations DTM de l’OIM en août 2017. Au total 17 sites sont évalués dont 10 à Liwa (Al Jazzira, Amma1, Amma 2, Amma 3, Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2, Fourguimi, Kabia, Foulitari, Woréi, ) et 7 à Kaïga Kindjiria (Kaïga Kindjiria centre, Kindjiria Gana, Ngoréa 1, Ngoréa 2, Ngoréa 3, Yakou, Boma). Parmi les 17 sites évalués, 9 n’ont pas encore reçu d’assistance et sont notamment Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2, Al Jazzira, Foulitari, Worei, Fourguimi (Liwa), Ngoréa 1, 2 et 3 (Kaïga Kindjiria).

En dehors des sites Amma 1, 2 et 3 et Kabia qui existent bien avant, les autres sites de la sous-préfecture de Liwa se sont créés entre janvier et août 2017. Par contre la présence des PDI et réfugiés dans la souspréfecture de Kaïga Kindjiria remonte à une période lointaine variant entre 18 et 24 mois selon les informations recueillies par l’équipe d’évaluation. D’une manière générale, les causes des déplacements sont liées aux attaques de Boko Haram, l’enrôlement forcé, le pillage des bétails, des greniers agricoles et la peur d’éventuelles attaques ainsi que le besoin d’accéder à l’assistance humanitaire.

L’équipe d’évaluation multisectorielle n’a pas pu se rendre à Boma centre à cause de la montée des eaux de bras du Lac. Les populations se sont déplacées de l’autre côté de la rive pour aller à la rencontre des évaluateurs grâce à l’implication des leaders communautaires, autorités administratives et militaires.

Les populations estimées au total pour les 17 sites évalués sont d’environ 20 7251 individus soit 4 145 ménages. Elles sont constituées2 de 13 165 déplacés internes, 4 087 retournés tchadiens venant du Niger et Nigeria, 1 200 déplacés-retournés, 973 populations hôtes et 1 300 réfugiés. D’une manière générale, les populations vivent dans des conditions difficiles avec une vulnérabilité relativement préoccupante qui varie d’un site à un autre et en fonction des secteurs. L’accès à la nourriture, à l’eau potable en quantité suffisante, aux soins de santé et aux kits AME/Abris sont les quatre besoins prioritaires bien que les autres secteurs sont nécessaires pour que la réponse soit plus intégrée et complémentaire. Les sites et villages de Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2 ( Sous-préfecture de Liwa), Kaïga Kindjiria, Kindjiria Gana et Boma (Zone d’interdiction de pêche) sont les plus prioritaires.