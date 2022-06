Tchad: Rapport biennal 2020 - 2021 - International Rescue Committee

Chers partenaires, chers collaborateurs,

Pendant des décennies, on se souviendra des années 2020 et 2021 comme celles du début de la pandémie de Covid-19. Cependant, elle ont également été particulièrement mouvementées du fait de la multiplication et de l’aggravation des crises humanitaires.

Le Tchad n’a malheureusement pas été exempté : la propagation du Covid-19 s’est ajoutée à de nouveaux afflux de réfugiés soudanais à l’est du pays, à l’augmentation du nombre d’exactions de groupes armés non-étatiques dans la zone du lac Tchad et à l’arrivée de réfugiés camerounais à N’Djaména et dans le Chari-Baguirmi fuyant des conflits intercommunautaires. La crise sanitaire, par le ralentissement économique et les contraintes de déplacements qu’elle a induits, a également profondément exacerbé les difficultés d’une population tchadienne qui lutte déjà pour subvenir à ses besoins les plus essentiels.

Le but premier d’IRC Tchad en 2020 et 2021 a donc été de maintenir ses activités, dans les meilleures conditions possibles. Nos équipes ont su répondre présent malgré une complexification inédite des opérations de terrain, et leur ardeur à la tâche et leur dévouement doivent être ici salués. Grâce à certains de nos bailleurs et aux fonds mis à disposition par l’unité d’urgence d’IRC, nous avons pu répondre de manière spécifique à la pandémie de Covid-19 et toucher plus de 578 000 personnes au travers de sensibilisations sur le virus, les gestes barrières, la gestion des cas, mais aussi la distribution et mise en place de matériel pour prévenir la propagation de l’épidémie dans tous nos lieux d’intervention, y compris ceux de nos partenaires.

A travers ses programmes intégrés de santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement, relèvement économique et protection, IRC Tchad a continué à toucher toujours plus de personnes vulnérables et marginalisées, tout en améliorant la qualité de sa réponse. Les femmes et les filles, dont les conditions se dégradent inexorablement en temps de crise, sont restées au centre de nos préoccupations. Les bons résultats obtenus en 2020 et 2021, malgré la pandémie de Covid-19, nous encouragent à continuer à coordonner nos efforts pour une plus grande efficacité et efficience de la réponse humanitaire au Tchad. L’éclosion de la nouvelle stratégie d’IRC, appelée Strategy 100 est le reflet de cette volonté de réfléchir encore et toujours à l’amélioration de nos interventions, à nous ajuster au monde qui nous entoure et à ses changements.

L’équipe d’IRC Tchad est fière de vous présenter son rapport d’activités pour les années 2020 et 2021, et reste en première ligne pour relever les défis à venir.

Message de la directrice pays

Aleksandra Roulet-Cimprič Directrice d’IRC Tchad