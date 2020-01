Tchad : Rapport annuel des incidents de protection - Province du Lac (jan - déc 2019)

Sur l’ensemble des incidents de protection rapportés de janvier à décembre 2019, 20% sont des cas d’homicide, 19% des cas d’enlèvement et 17% de cas d’agression physique. Les hommes sont les principales victimes des deux premiers types d’incident, avec 92% pour les cas d’homicides et 60% pour les cas d’enlèvement. 53% des femmes sont victimes des violences physique. Dans la province du Lac, les incidents sont perpétrés à 90% sur des populations déplacées internes (PDI). 43% de ces incidents surviennent à la tombée de la nuit et 30% le matin.

53% des cas de violation sont imputés aux groupes armés et 19% aux forces de l’ordre. Ce qui témoigne de l’insécurité qui règne dans cette partie du pays en proie aux attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques.

Depuis janvier 2019, les localités des sous-préfectures de LIWA (194), BOL (189), NGOUBOUA (350) et de KAIGA-KINDJIRIA (280) restent les zones avec le plus d’incidents rapportés, soit 87% de tous les cas. Les 25 incidents identifiés en juin, comparativement au mois de juillet (196), n’est pas le fait d’une accalmie, mais s’explique par une réduction de staff en charge de la collecte de données.