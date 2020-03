Tchad: Rapport annuel 2019 - International Rescue Committee

MESSAGE DU DIRECTEUR PAYS

Chers partenaires, chers collaborateurs,

Notre ambition stratégique est claire : défendre nos valeurs, accroître notre impact et tenir nos promesses auprès des populations que nous servons. Nous œuvrons à une amélioration continue de nos programmes et à l’excellence de nos opérations. Pourtant, les défis demeurent importants face aux crises endémiques et au regain de violence qui ont frappés le Tchad au cours de l’année 2019. IRC a montré sa détermination à atteindre toujours plus de personnes vulnérables et marginalisées, tout en améliorant la qualité de sa réponse. Grâce au dévouement de nos équipes et au soutien de nos partenaires, IRC au Tchad, actif dans la région du Lac, de l’Est et dans le Guéra, a touché près de 465 245 personnes, dont 60% de populations réfugiés, 8% de personnes déplacées, 31% de populations hôtes, parmi lesquelles 52% de femmes et 48% d’hommes, dont 27% d’enfants ; à travers des programmes intégrés de santé – nutrition – eau, hygiène et assainissement, relèvement économique et protection des femmes et des filles.

Lors de mes interactions avec mes collègues et des différentes visites que j’ai effectuées sur le terrain pour être auprès de mes équipes et voir nos interventions, j’ai été fortement touché par le professionnalisme, la diligence, le travail d’équipe et l’engagement envers nos bénéficiaires. La qualité de nos programmes et l’excellence de nos opérations témoignent de la compétence et du sérieux de l’équipe d’IRC Tchad. Ainsi la croissance de notre impact est le résultat de cet excellent travail. C’était pour moi un réel encouragement de voir la consolidation de nos relations et le respect mutuel qui se sont développés avec tous nos partenaires, et notamment les organisations de la société civile et les services techniques étatiques.

L’année 2019 a été aussi marquée pour IRC Tchad par deux évènements majeurs, qui témoignent du rayonnement de plus en plus important du bureau du Tchad au sein de la grande famille mondiale d’IRC.

La visite de David Miliband, Président et Directeur Général d’IRC, a été l’occasion de rappeler les impacts dramatiques du changement climatique sur la région du Sahel, menaçant les vies et moyens de subsistance de plus de 10 millions de personnes autour du Lac Tchad, mais aussi les défis de sécurité de la région avec le risque critique de multiplication des violences. Cette visite a été une excellente opportunité d’encouragement de nos équipes à persévérer face aux crises complexes que traverse le Tchad.

La venue au Tchad de l’actrice américaine et ambassadrice d’IRC Mia Farrow, a permis de mettre en lumière la crise de malnutrition qui sévit dans le pays, affaiblissant la résilience des populations et touchant les enfants de manière disproportionnée. Alors que les besoins sont croissants, les équipes d’IRC sont plus que jamais mobilisées pour combattre ce fléau. Notre action donne une lueur d’espoir, puisque cette année seulement, 53 049 enfants souffrant de malnutrition aigüe ou sévère ont été soignés, et les programmes innovants mis en place par l’IRC visant à former les communautés et les mères à la détection des premiers signes de malnutrition commencent à faire leurs preuves, entrainant la diminution du taux de mortalité infantile notamment dans les camps de réfugiés.

Les bons résultats obtenus en 2019, dans un contexte opérationnel complexe et fragile, nous donnent confiance pour continuer ensemble à renforcer la coordination de nos efforts pour plus d’efficacité et d’efficience dans la gestion de la réponse humanitaire au Tchad. C’est dans cette perspective que je nous engage aux cinq objectifs stratégiques que nous avons formulés pour nos programmes et opérations pour 2020:

Programmation basée sur des évidences

Ecoute de nos staffs, clients et partenaires

Gestion efficace du cycle de projets

Promotion de l’équité de genre

Renforcement de la préparation à la réponse aux urgences

L’équipe IRC Tchad est fière de présenter son rapport annuel d’activités 2019, et, portée par les accomplissements et résultats de cette année reste en première ligne, prête à relever les défis à venir.

Francis Sala-Diakanda Directeur IRC Tchad