Tchad - Province du Lac : Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Tableau de bord #3 Résultats clés des enquêtes sur les intentions de retour | Août - Septembre 2021 | Date de publication : Octobre 2021

INTRODUCTION

Depuis 2015, le Tchad fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes armés non-étatiques présents dans le bassin du Lac Tchad engendrant des déplacements massifs de populations, aussi bien internes que transfrontaliers. Avec plus de la moitié des Personnes Déplacées Internes (PDI) ayant été déplacées entre 2015 et 2018, la crise touchant la province du Lac a adopté les caractéristiques d'une crise prolongée. Ce contexte nécessite de disposer des outils de collecte des données permettant d’orienter aussi bien les stratégies purement humanitaires que les stratégies de transition vers le développement. Ainsi, la DTM met en œuvre plusieurs outils dans la province du Lac dont les enquêtes sur les intentions de retour qui permettent de collecter les informations sur les intentions des personnes déplacées et les facteurs influençant ces intentions, afin d’orienter la recherche de solutions durables.

Ce tableau de bord présente les résultats clés du troisième round de ces enquêtes, réalisé du 24 août au 9 septembre 2021 auprès de 1 984 ménages dans 48 lieux de déplacement (villages et sites). En plus des interviews avec les ménages, 11 groupes de discussion ont été conduits durant la même période, dont les analyses seront intégrées dans un rapport narratif qui détaillera les résultats de cette étude. Quatre catégories des populations (PDI, Retournés anciennes PDI, Retournés venus de l’étranger et Communautés hôtes) ont été ciblées afin de permettre une comparaison de leurs conditions de vie.

Les résultats clés indiquent que la majorité des PDI et des retournés venus de l’étranger ont choisi leur lieu de vie actuel soit parce qu’il s’agissait du lieu le plus proche de leur provenance où elles se sont senties en sécurité (45% des PDI et 36% des retournés venus de l’étranger), soit car elles y ont des attaches ancestrales ou des parentés avec les communautés hôtes (respectivement 31 et 40%). La plupart de ces personnes n’ont pas l’intention de retourner dans leurs lieux de provenance (91% des PDI et 86% des retournés venus de l’étranger), principalement car elles ont plus un sentiment de sécurité dans leurs lieux actuels que dans leurs localités de provenance. Parmi ces personnes n’ayant pas l’intention de retourner dans leur lieu de provenance, 34 pour cent des PDI et 38 pour cent des retournés venus de l’étranger ont indiqué ne pas envisager d’y retourner indépendamment d’un quelconque changement de situation dans leur lieu de provenance.

Par ailleurs, 11 pour cent des retournés anciennes PDI ont indiqué ne pas envisager de rester dans leur localité actuelle durant les deux prochaines années et ce principalement suite aux besoins de meilleures situations de logement (43%), manque d’accès aux terres cultivables (19%) et aux services de base (17%).