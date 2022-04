Tchad - Province du Lac : Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Tableau de bord #17 | Novembre - Décembre 2021 | Date de publication : Avril 2022

Contexte et méthodologie

Depuis 2015, le Tchad fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes armés non-étatiques présents dans le bassin du Lac Tchad engendrant des déplacements massifs de populations, aussi bien internes que transfrontaliers. Au Tchad, l’OIM met en œuvre sa Matrice de suivi des déplacements (DTM, Displacement Tracking Matrix en anglais) dans la province du Lac depuis mai 2015 pour mesurer l’évolution du nombre, des profils et des besoins des populations déplacées suite à cette crise, afin de mieux orienter les programmes humanitaires et de développement. Les données sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés (autorités locales, chefs traditionnels, représentants des personnes déplacées et gestionnaires de sites) dans les villages et sites d’accueil des personnes déplacées, ainsi que par des observations directes dans ces localités.

Ce tableau de bord présente les résultats d'évaluations menées entre 12 novembre au 27 décembre 2021 auprès dans 253 lieux de déplacement (villages et sites). Une diminution de sept pour cent du nombre des personnes déplacées a été observée durant ce round 17 par rapport au round précédent. Ceci s’explique principalement par le fait que ces évaluations prennent en compte les chiffres issus des enregistrements biométriques menés par l’Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques (INSEED), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans 19 localités entre octobre et décembre 2021. En effet ces enregistrements ont permis de collecter des chiffres plus précis dans ces localités tout en assurant que les personnes ne soient pas identifiées dans plus d’un site.