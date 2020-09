Tchad | Province du Lac | Matrice de suivi des déplacements (DTM) Rapport sur les déplacements | Round 11 | 16 — 30 avril 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La Matrice de suivi des déplacements, tiré de l’anglais Displacement Tracking Matrix (DTM), est un outil de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) conceptualisé en 2004, qui permet de faire le suivi des déplacements et mobilités des populations. Elle relève des informations à différents niveaux, les traite et les diffuse, afin de garantir aux acteurs humanitaires, aux gouvernements et aux autres acteurs intéressés, une meilleure compréhension des mouvements et de l’évolution des besoins des populations déplacées : les effectifs des populations, la localisation des personnes déplacées, les périodes de déplacement, leurs conditions de vie, et encore bien d’autres éléments, sont autant d’informations recherchées et collectées.

Ce onzième rapport de la DTM dans la province du Lac donne un aperçu de la situation de déplacement dans cette province du Tchad, où les déplacements de populationssont dus à l’insécurité liée aux violences perpétrées par des groupes extrémistes armés. Les informations présentées dans ce rapport ont été collectées dans des lieux de déplacement, auprès d’informateurs clés en proche collaboration avec les autorités locales et nationales, du 16 au 30 avril 2020. La Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM est présente dans le bassin du lac Tchad depuis 2014. Elle a été activée au Nigeria en juillet 2014, au Tchad en mai 2015 et au Cameroun en novembre 2015. Les activités DTM fournissent des informations cruciales à divers acteurs (partenaires humanitaires, partenaires de développement et partenaires gouvernementaux)sur le déplacement des populations afin d’apporter une réponse appropriée, tant au niveau de la sous-région qu’au niveau de chacun de ces pays. Ceux-ci sont touchés par la même crise dans des contextes similaires et les méthodologies utilisées par la DTM sont analogues, ce qui permet de comparer les tendances de déplacement dans la sousrégion.

Par ailleurs, lors de ce onzième round, des analyses spécifiques à la pandémie de COVID-19 (voir la section « Contexte ») sont présentées, sur la connaissance globale du virus et des gestes barrières recommandés, ainsi que sur le niveau d’inquiétude et les mesures préventives prises dans les localités évaluées.