Tchad | Province du Lac | Matrice de suivi des déplacements (DTM) Rapport Round 8 | Juillet 2019

CONTEXTE

Depuis 2015, le Tchad fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes armés. Les attaques et les menaces récurrentes continuent de provoquer le déplacement des populations vivant dans la province du Lac ainsi que le retour des Tchadiens des pays frontaliers affectés par le conflit. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis en place la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix - DTM) au Tchad en mai 2015 pour obtenir des informations précises et complètes sur les déplacements engendrés par la crise provoquée par les groupes armés. La mise en place de la DTM permet d’informer les partenaires humanitaires et gouvernementaux sur le déplacement et la mobilité dans la province du Lac.

La DTM vise à obtenir des informations de base sur les personnes déplacées au Tchad afin de faciliter la coordination de la réponse humanitaire et la fourniture d’assistance humanitaire dans le pays ainsi que la stabilisation économique de ces populations à travers l’aide au développement. La DTM met fréquemment à jour les informations obtenues, permettant aux acteurs humanitaires et gouvernementaux de répondre de la manière la plus appropriée et ciblée possible. Les activités de collecte se penchent particulièrement sur : la situation générale des personnes déplacées au plus petit niveau administratif ; les caractéristiques sociodémographiques des ménages déplacés ainsi que leurs vulnérabilités spécifiques ; les tendances générales de déplacement ; et les besoins sectoriels et les lacunes en termes de services fournis aux personnes déplacées.