Tchad | Province du Lac | Matrice de suivi des déplacements (DTM) Rapport Round 7 | Avril 2019

CONTEXTE

Depuis 2015, le Tchad fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes armés. Les attaques et les menaces récurrentes continuent de provoquer le déplacement des populations vivant dans la province du Lac ainsi que le retour des Tchadiens des pays frontaliers affectés par le conflit. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis en place la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix - DTM) au Tchad en mai 2015 pour obtenir des informations précises et complètes sur les déplacements engendrés par la crise. La mise en place de la DTM permet d’informer les partenaires humanitaires et gouvernementaux sur le déplacement et la mobilité dans la province du Lac.

Conceptualisée en 2004, la DTM a été perfectionnée et renforcée en permanence grâce à une longue expérience opérationnelle acquise dans des contextes variés : conflits, catastrophes naturelles et flux migratoires. Son rôle central consiste à fournir des informations et des données primaires sur les déplacements et la mobilité humaine à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Au Tchad, la DTM suit les catégories de personnes suivantes : personnes déplacées internes, retournés (anciennes PDI et venant d’autres pays), et les ressortissants de pays tiers. Dans le cadre de ce rapport, ces personnes sont regroupées dans l’appellation de « personnes déplacées » :

Personnes Déplacées Internes (PDI) : « Personnes ou [...] groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat ».

Retournés : Cette catégorie inclut les anciennes Personnes Déplacées Internes et les Tchadiens étant rentrés d’un pays étranger. Les anciennes PDI sont des personnes qui s’étaient installées dans une autre localité au Tchad et sont depuis retournées dans leur lieu de résidence habituel. Les retournés d’autres pays sont des personnes qui avaient été déplacées ou avaient migré dans un autre pays et qui sont retournées au Tchad ou dans leur lieu de résidence habituel.

Ressortissant Pays Tiers (RPT) : Les ressortissants de pays tiers sont des migrants internationaux en détresse originaires d’autres pays que celui qui est en crise.

La DTM vise à obtenir des informations de base sur les personnes déplacées au Tchad afin de faciliter la coordination de la réponse humanitaire et la fourniture d’assistance humanitaire dans le pays ainsi que la stabilisation économique de ces populations à travers l’aide au développement.

La DTM met fréquemment à jour les informations obtenues en se penchant particulièrement sur : la situation générale des personnes déplacées au plus petit niveau administratif ; les caractéristiques sociodémographiques des ménages déplacés ainsi que leurs vulnérabilités spécifiques ; les tendances générales de déplacement ; et les besoins sectoriels et les lacunes en termes de services fournis aux personnes déplacées.