Tchad – Province du Lac, Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) Dashboard #9 (Août - Septembre 2019)

Contexte et méthodologie

Depuis plus de 5 ans, le Tchad ainsi que les autres pays de la region du Bassin du Lac Tchad font l’objet d’attaques de groupes armés engendrant des déplacements des populations internes et transfrontaliers. Au Tchad, l’OIM met en oeuvre sa matrice de suivi des déplacements dans la province du Lac depuis mai 2015 pour mesurer l’évolution du nombre et des besoins des populations déplacées suite à cette crise, afin d’orienter les programmes humanitaires et de développement. Les données sont collectées auprès d'informateurs clés au niveau des villages et des sites accueillant ces personnes. Ce tableau de bord présente les résultats d'évaluations menées entre Août et Septembre 2019 dans 184 lieux de déplacement.