Tchad : Profil humanitaire de la province du Sila (décembre 2018)

MESSAGES CLES

• La sécurité alimentaire reste préoccupante bien que la campagne agropastorale 2018/2019 soit satisfaisante. La Province reste classée parmi celles qui pourraient connaître des situations de déficits alimentaires préoccupants. Près de 44 348 personnes sont actuellement en insécurité alimentaire et environs 70 728 pourraient basculer dans cette phase à la prochaine soudure, entre juin et août 2019.

• La dégradation de la situation nutritionnelle est constante avec une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 17,9% et de la malnutrition aiguë sévère de 5,5% au-delà des seuils d’urgence fixés par OMS respectivement de 15% et de 2% comparativement à l’année dernière où la MAG était à 17,1% et la MAS à 4,5%. Il est essentiel de renforcer les programmes multisectoriels d’accès à l’eau, hygiène et assainissement, aux soins de santé, aux renforcements des moyens d’existence en vue de répondre aux causes multiples de la malnutrition.

• Les solutions durables pour les 67 794 réfugiés soudanais ainsi que les 4 800 réfugiés tchadiens retournés volontairement du Darfour doivent être renforcées. Après plus de 10 ans d'assistance, il est nécessaire de promouvoir leur intégration, réinsertion socio-économique tout en assurant leur autosuffisance ainsi que leur autonomisation à travers des opportunités économiques, l’accès à la terre, à la documentation civile et aux services sociaux de base.

• L’insuffisance des services sociaux de base a un impact négatif sur la vie des populations. Les secteurs de l’éducation, du WASH et de la santé dans la Province souffrent d’un déficit d’infrastructures et de personnel qualifié. Le ratio élève/enseignant de 283 ne permet pas d’assurer une éducation de qualité. Les centres de santé sont très éloignés et les patients doivent parcourir de longues distances variant entre 30 à 40 km pour se faire soigner. L’accès devient encore plus limité en saison pluvieuse en raison de la montée des cours d’eau (ouaddi), rendant les populations particulièrement vulnérables face à de potentielles épidémies, comme le choléra qui est apparu dans la zone en août 2017 et la méningite qui affecte tous les districts de la région.