Tchad : Profil humanitaire de la province du Salamat (Décembre 2021)

MESSAGE CLES

La province du Salamat reste exposée aux inondations. C’est une vaste zone marécageuse avec une pluviométrie annuelle de 1000 - 1600 mm mais un faible accès à l’eau potable avec un taux de 30% seulement.Elle subit des Inondations récurrentes entrainant l’enclavement interne et externe durant plus de 6 mois dans l’année. En 2020 plus 30 000 personnes ont été affectées par les inondations, 200 villages touchés, plus de 40 000 hectares de champs inondés ou/et détruits dans le Salamat.

Aussi, le Salamat est exposé à plusieurs urgences sanitaires. Le choléra est considéré comme le risque sanitaire majeur. En 2011, la province a connu une épidémie de choléra (non documentée) et en 2017 avec 817 cas et 29 décès. Elle a connu aussi la même année une épidémie d’hépatite E : 1788 cas avec 22 décès. La province est confrontée à un manque d’hygiène et d’assainissement avec un faible taux d’utilisation des latrines. Malheureusement, jusqu’à ce jour, aucun acteur ne s’est positionné dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement.

L’accès aux services sociaux de base (éducation et santé) reste faible. Le secteur de l’éducation présente des défis d’ordre structurel : environ 65% des écoles sont construites de matériaux rudimentaires et sont souvent détruites pendant la saison des pluies et il y a une insuffisance d’enseignants formés. Les inondations entravent l’accès aux services de santé pour une grande partie de la population. Des actions de préparation aux urgences (pré-positionnement des stocks et plan de contingence) restent primordiales. D’importants mouvements de populations sont observés chaque année. Entre autres les transhumants, les nomades, les travailleurs agricoles saisonniers, il y a aussi la présence des populations spéciales : les retournés de la RCA et les réfugiés.