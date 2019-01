Tchad : Profil humanitaire de la province du Ouaddai (décembre 2018)

MESSAGES CLES

• La situation nutritionnelle reste préoccupante avec une prévalence de malnutrition aiguë globale de 17,1% au-dessus du seuil d’urgence fixé par OMS de 15% et de malnutrition aiguë modérée de 5,1%, dépassant le seuil d’urgence de 2%. Les interventions à moyen et long terme visant à renforcer les structures de prise en charge, l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et assainissement et à diversifier les pratiques alimentaires sont nécessaires pour répondre à la situation. Il est nécessaire de mener des actions de communication visant le changement de comportement dans le but d’avoir des résultats probants dans le futur.

• L’accès aux services sociaux de base reste faible. Le taux d’accès à l’eau potable est inférieur à 50% (norme OMS à 88%). L’accès aux services de santé reste difficile pour la majorité de la population et les centres de santé manquent de médicaments et de personnel. Très peu d’écoles sont fonctionnelles et il y a un manque d'enseignants. Il est important de renforcer les systèmes de santé et éducatif, de même que les infrastructures d’eau et d’assainissement afin d’augmenter les capacités des services existants

• La mise en place de solutions durables est essentielle pour les réfugiés soudanais afin d’améliorer leur autosuffisance et faciliter l’intégration dans les communautés d’accueil vu que les perspectives de retour à moyen et long terme restent limitées en raison de l’insécurité au Soudan.

• La réponse humanitaire seule ne suffit plus à réduire les vulnérabilités. Il est important d’adopter une approche intégrée entre interventions d’urgence et de développement à travers la nouvelle façon de travailler afin de réduire de façon durable les vulnérabilités des populations. Tout cela nécessite la mise en œuvre de programmes et financements pluriannuels s’inscrivant dans une perspective de renforcement de la capacité de résilience des communautés et de développement local.