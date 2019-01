Tchad : Profil humanitaire de la province du Moyen-Chari (décembre 2018)

MESSAGES CLES

• Favoriser l’autonomisation des retournés et réfugiés est essentiel à travers des solutions durables dans un contexte marqué par l’absence de perspective de retour immédiat pour ces personnes et un manque de financement. Il est nécessaire d’appuyer les retournés sur le site de Maingama, ceux dans la ville de Sido, et les réfugiés centrafricains du camp de Belom pour faciliter leur réintégration socio-économique et la reconstruction de leurs moyens d’existence, à travers la pratique d’activités agricoles et des activités génératrices de revenus. Les retournés vivant dans les sites sont toujours dans des abris de fortune depuis leur arrivée en 2014 dont la majorité est endommagée. Quelque 3 900 abris ont besoin d’être reconstruits en matériaux locaux durables, tout en respectant l’environnement.

• Actuellement 92% des retournés ne disposent toujours pas de document d’identité. Pour faciliter leur réintégration socioéconomique, il est indispensable de favoriser l’accès à la documentation civile afin de garantir la libre circulation de ces personnes et faciliter leur accès aux services étatiques, au marché du travail et à la terre.

• Les communautés hôtes et celles vivant autour des sites et camps, déjà vulnérables, ont vu leur situation se détériorer davantage en raison de la pression exercée sur les services sociaux de base (santé, éducation et WASH) et sur les ressources naturelles (terre, bois de chauffe, etc.). Egalement, la présence de plusieurs milliers de têtes de bétail dans la région qui ne peuvent emprunter les couloirs de transhumance en raison de la fermeture de la frontière avec la RCA est source de tensions entre agriculteurs et éleveurs. Il est essentiel de renforcer les programmes de développement local en faveur des populations de la région et d’engager des interventions visant à renforcer la cohésion sociale.

• Les standards humanitaires en eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en santé ne sont plus atteints dans le site de Maingama et les populations alentours. Le taux d’accès à l’eau potable est de 38% seulement et seuls 55% des forages sont fonctionnels, portant à plus de 570 le nombre de personnes par forage alors que la norme minimale est de moins de 500 personnes. Les centres de santé fonctionnent grâce aux financements humanitaires avec des fonds de court terme qui ne permettent pas d’assurer des ressources humaines permanentes. En attendant la mise en place de solutions structurelles de long terme, il est nécessaire de maintenir les standards humanitaires minimums dans ces secteurs pour éviter que la situation ne se dégrade davantage.