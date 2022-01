Tchad : Profil humanitaire de la province du Guéra (Décembre 2021)

MESSAGE CLES

Par son caractère montagneux, la province du Guéra dispose de faibles ressources en eau potable. Le Guéra marque une transition géographique entre un Nord sahélien pastoral et un Sud soudanien, plus largement agricole. Tous les cours d’eau qui traversent le Guéra sont saisonniers et temporaires. Il est donc nécessaire de se focaliser sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable par la construction d’infrastructures hydrauliques et la pérennisation des ouvrages d’approvisionnement en eau. Egalement, il est essentiel de développer des puits pastoraux pour les animaux afin de prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.

La province du Guéra se trouve confrontée à l’insécurité alimentaire. Le département de Mangalmé est le plus affecté ces dernières décennies à cause de la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace qui conduit inéluctablement à la baisse de la production agricole. Il est donc primordial de consolider et soutenir les activités dans le secteur de la sécurité alimentaire pour renforcer la résilience et les moyens d’existence des populations.

La malnutrition reste un défi dans la province du Guéra avec comme facteurs : les pratiques d’hygiène insuffisantes, les difficultés d’accès à l’eau potable, la mauvaise utilisation d’intrants nutritionnels et aussi les grossesses rapprochées. Grâce aux efforts déployés par les responsables sanitaires, la malnutrition aigüe sévère (MAS), qui était de 3,7% au-dessus du seuil d’urgence (2%) en 2018, est passée à 2% en 2021 (SMART). Afin d’accompagner ces efforts, la situation nutritionnelle au Guéra requiert une attention particulière des acteurs pour prévenir la malnutrition, renforcer les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë et améliorer la couverture des interventions dans la province.