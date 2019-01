Tchad: Profil humanitaire de la province du Guéra (décembre 2018)

MESSAGES CLES

• La malnutrition est chronique et alarmante. La malnutrition aiguë sévère (MAS, à 3,2%) demeure au-dessus du seuil d’urgence (2%) en 2018, du fait de la mauvaise répartition pluviométrique dans l’espace et dans le temps, de la mauvaise récolte due aux ennemis des cultures (oiseaux granivore, chenilles, éléphants, phacochères etc..), des difficultés d’accès à l’eau potable ; des pratiques d’hygiène insuffisantes ; des pratiques inadéquates d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; des grossesses rapprochées et de la mauvaise utilisation des intrants nutritionnels. La situation nutritionnelle au Guéra requiert une attention particulière afin de prévenir la malnutrition, de renforcer les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë et d’améliorer la couverture des interventions dans la province.

• Les 104 037 personnes en insécurité alimentaire, soient 15% de la population (CH novembre 2018), ont besoin d’assistance alimentaire. 156 239 personnes (23%) seront en insécurité alimentaire dans la phase projetée dont 23 406 en phase crise si aucune action n’est prise.

• La province montagneuse du Guéra dispose de faibles ressources en eau potable. Des efforts sont nécessaires pour améliorer l’accès à l’eau potable par la construction d’infrastructures hydrauliques et maintenir durablement les ouvrages d’approvisionnement en eau. Il est également essentiel de développer des puits pastoraux pour les animaux et de prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs autour des points d’eau.

• Face aux défis structurels, il est essentiel de renforcer des programmes de développement avec des interventions plus ciblées pour les populations les plus vulnérables dans une perspective de réduction de la pauvreté.