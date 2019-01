Tchad : Profil humanitaire de la province du Barh-el-Gazel (décembre 2018)

MESSAGES CLES

• Il est primordial de renforcer la résilience des populations dans la province du BEG affectées par des crises et catastrophes naturelles récurrentes. Les moyens d’existence principaux, l’agriculture et l’élevage, sont affectés de manière chronique par les aléas climatiques, les ennemis des cultures, le manque de pâturage et de points d'eau et la crise dans le bassin du Lac Tchad. La région du Barh el Gazal a enregistré au cours de la campagne agricole 2018-2019 des déficits céréaliers de 15% par rapport à 2017-2018 et de 20 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

• L’accès aux soins de santé reste une des problématiques majeures de la province du fait de l’éloignement des structures sanitaires pour les populations et de l’insuffisance des ressources humaines qualifiées (un infirmier diplômé d’Etat pour 18 000 habitants et une sage-femme pour 78 000 habitants). La relance des cliniques mobiles développées jusqu’en 2015 ayant permis de couvrir des localités éloignées telles que Salal, Mandjoura, Dourgoulanga ainsi que la restauration des couloirs de transhumance seraient pertinentes tout comme la sensibilisation de la population à fréquenter les structures de santé.

• Les programmes et projets incluant la cohésion sociale et la gestion des conflits sont nécessaires dans une province où les ressources naturelles (eau potable, pâturage, bois) sont rares et donc sources de conflits intercommunautaires ainsi que les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

• Face aux défis structurels, il est essentiel de renforcer des programmes de développement avec des interventions plus ciblées pour les populations les plus vulnérables dans une perspective de réduction de la pauvreté.