Tchad: Priorités et analyse des déficits de financements à mi-année (au 15 Août 2019)

INTRODUCTION

Les besoins humanitaires au Tchad restent élevés : l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les déplacements forcés de populations et les urgences sanitaires entrainent 7,5M de personnes dans une vulnérabilité aiguë ou chronique, dont 4,3M de personnes dans le besoin d’une assistance humanitaire d’urgence et de soutien pour renforcer leurs moyens d’existence.

De janvier à juillet 2019, la situation humanitaire s’est nettement détériorée.

Une recrudescence des attaques armées et de l'insécurité dans le bassin du lac Tchad a poussé des milliers de civils à chercher refuge. Dans le contexte des opérations militaires en cours et du nombre croissant d’incidents signalées, la protection des civils reste une préoccupation importante. De plus, l’épidémie de rougeole déclarée le 30 mai 2018, continue de se propager avec plus de 20 000 cas suspects et 38 districts sanitaires en situation d’épidémie. Fin juillet une épidémie de choléra s’est déclarée dans le sud-ouest du pays avec 20 cas recensés et un décès.

Malgré cette situation, le financement humanitaire ne suit pas. Au 15 août, le HRP est financé à $162,8M, soit un tiers du budget requis de $476,6M, budget déjà revu à la baisse par rapport aux années précédentes. Certains clusters tels l’Eau, hygiène et assainissement, Education, Protection et Santé sont financés en dessous de 20% de leurs budgets. Il est à noter toutefois que certaines contributions humanitaires – à hauteur de $30,2M au 15 août – ne sont pas encore ou ne peuvent pas être alloués à des clusters spécifiques. Certaines contributions sont également déboursées à des fins humanitaires mais hors du cadre du plan de réponse humanitaire : celles-ci totalisent $24,7M à ce jour.

Pour pallier le déficit de financement humanitaire chronique, six agences spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies ont bénéficié d’une contribution du Central Emergency Response Fund (CERF) pour 9 projets à hauteur de $11M. Cette assistance permet la mise en œuvre (en cours) de projets d’urgence dans les secteurs de la Sécurité Alimentaire, Santé, Protection, Nutrition, Logistique et Réponse aux Réfugiés.

L’analyse des priorités et des déficits de financements a pour but de souligner les priorités des clusters à mi-année, et de donner un aperçu des activités ou zones géographiques sous financées. La somme des financements correspondants aux priorités identifiées pour les 5 derniers mois de l’année par les secteurs est d’environ $135M(1) sur les $313,8M non couvert. Cet exercice de priorisation ne remet pas en question la nécessité d’un financement adéquat au HRP. Assurer une réponse humanitaire à l’échelle des besoins identifiés est un prérequis essentiel pour l’adoption d’une approche conjointe humanitaire / développement. Il est important de rappeler que le sous-financement actuel de la réponse humanitaire ne permet pas de maintenir les standards humanitaires minimums, d’opérationnaliser le nexus humanitaire-développement et de contribuer à l’atteinte du Plan National de développement auquel le HRP est aligné.