Tchad : Présence opérationnelle des partenaires CASH - octobre 2018

L’analyse de la vulnérabilité identifie les personnes qui n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins et les raisons sous-jacentes. Dans le contexte d’interventions monétaires, l’analyse de la vulnérabilité nécessite d’acquérir des notions de base de ce que constitue l’insécurité économique. Le fait de comprendre la vulnérabilité socioéconomique, sa nature, son envergure, sa gravité et ses causes, permettra d’éclairer : La pertinence des transferts monétaires pour répondre à des besoins multisectoriels. L’analyse des déficits et le montant du transfert monétaire. Les critères et stratégies de ciblage. Les interventions complémentaires pour faire simple, lorsque le manque d’accès économique ne représente pas une cause de vulnérabilité, les transferts monétaires ne constituent pas une option d’intervention efficace. Cependant, cette carte montre les différentes interventions effectuées par la communauté pratique de transfert monétaire et voucher dans le pays.