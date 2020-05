Tchad : Plan de réponse humanitaire - cycle de programmation humanitaire 2020, publié en février 2020

Aperçu du Plan de réponse

PERSONNES DANS LE BESOIN

5,3M

PERSONNES CIBLÉES

3M

FONDS REQUIS (US$)

545,3M

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

42

L’analyse des besoins humanitaires révèle que le Tchad fait face à trois crises majeures : les mouvements de population, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et les urgences sanitaires. Ces crises résultent des causes conjoncturelles et structurelles et accroissent la vulnérabilité de plusieurs millions de personnes qui sont déjà confrontées au faible développement local et à la pauvreté affectant les capacités de résilience des communautés.

Les mouvements de population affectent 757 483 personnes et résultent de plusieurs attaques des villages par les groupes armés dans la région du Lac, aux conflits intercommunautaires à l’Est et au contexte sécuritaire fragile dans les pays limitrophes au Tchad.

L’insécurité alimentaire et la malnutrition : l’analyse du cadre harmonisé de novembre 2019 révèle que 2 780 473 personnes souffrent actuellement de l’insécurité alimentaire parmi lesquelles 564 175 personnes sont en phase sévère. La situation pourrait se dégrader au cours de la prochaine période de soudure (juin – septembre 2020) pour atteindre 3 942 618 personnes en insécurité alimentaire parmi lesquelles 1 112 112 personnes seront dans la phase sévère. La situation nutritionnelle reste préoccupante au Tchad avec une prévalence de 12,9% de la MAG et 2,9% de MAS affectant 18 provinces sur les 23 que compte le pays.

Les urgences sanitaires affectent près de 3 millions de personnes et résultent des épidémies récurrentes dont la rougeole, le paludisme, la méningite, du faible accès à l’eau potable, à l’hygiène et assainissement et de la faiblesse du système sanitaires qui constituent des obstacles majeurs en termes d’offre et d’accessibilité aux soins de santé primaires.

Pour répondre à ces besoins, le plan de réponse humanitaire 2020 cible 3 millions de personnes parmi les 5,3 millions ayant besoin d’aide humanitaire d’urgence pour un financement requis de 543,3 millions de dollars USD. 42 partenaires contribueront à mettre en œuvre 163 projets.