Tchad Perspectives sur la sécurité alimentaire - Octobre 2022 à mai 2023 ; Des baisses de productions sont attendues dans de nombreuses zones à la suite des inondations

MESSAGES CLÉS

L‘insécurité au Lac, la baisse attendue de production liée aux inondations, et les prix atypiquement au-dessus de la moyenne continue de perturber les sources typiques de nourriture et revenus de ménages pauvres dans le pays. Malgré les récoltes en cours, l’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) sera répandue dans la plupart de zones sahariennes et sahéliennes. Au Lac, l’assistance alimentaire en cours permet aux ménages d’avoir une consommation adéquate, mais ils ne peuvent assumer certaines dépenses non-alimentaires qui sont en Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC).

Les cumuls pluviométriques moyens à excédentaires par rapport à la normale ont occasionné des déplacements de populations, ainsi que des destructions d’infrastructures, et des pertes de cultures et bétails. En mi-octobre 2023, plus de 1,000,000 de personnes sinistrées, 465,030 hectares de champs détruits et près de 19,400 têtes de bétail perdues par suite des inondations sont recensés. Le Mayo Kebbi Est, Logone Occidental, Tandjilé, le Mandoul et la ville de N’Djaména sont sévèrement affectées parmi les 18 provinces.

Les conflits et l’insécurité contribuent à perturber les sources typiques de revenus et de nourriture pour les ménages des zones agropastorales et du Lac. Une recrudescence des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs axés sur l’accès et le contrôle des espaces et ressources agropastoraux était observé dans de nombreuses zones du pays. Au Lac, la persistance de l’insécurité civile continue de perturber les moyens d’existence des déplacés et ménages hôtes.