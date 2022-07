Tchad Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juin 2022 à janvier 2023 ; La pénurie de carburant et la hausse de prix accentuent l’insécurité alimentaire

MESSAGES CLÉS

• L’installation de la saison en avril a été suivie de séquences sèches, ainsi que d’une apparition des chenilles légionnaires. Les perspectives pour une bonne pluviométrie rassurent d’une production autour de la moyenne pour la principale campagne.

• Après des conflits au Tibesti fin mai, de nouveaux foyers de tensions sont signalés en zone soudanienne opposant agriculteurs et éleveurs, ce qui retarde la remontée des transhumants vers les zones d’attache au Sahel. Les pasteurs profitent de la disponibilité des pâturages pour compenser les pertes d’embonpoint dues à la soudure pastorale atypique de mars à juin.

• L’offre en produits alimentaires est inférieure à une année normale à cause de la baisse de production 2021/22, les baisses de volumes des flux. L’épuisements précoces de stocks des ménages et la faible offre en produits importés ont provoqué une pression atypique sur les marchés céréaliers. Les prix du mil et du maïs affichent des hausses allant de 46 à 68 pour cent comparées à la moyenne quinquennale.

• En plus de la hausse atypique des prix, les faibles revenus des ménages du BEG et du Kanem limitent leurs accès aux marchés, entrainant les ménages dans des déficits de consommation. Ils sont en Crise (Phase 3 de l’IPC). Malgré les baisses de l’assistance alimentaire, les déplacées et ménages hôtes du Lac sont en Stress ! (Phase 2! de l’IPC) ainsi que les ménages des autre province, à l’exception du Sila, Salamat et une partie de la zone soudanienne qui seraient en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC).