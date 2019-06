Tchad Perspectives sur la sécurité alimentaire - Juin 2019 à janvier 2020

La situation alimentaire est calme sauf dans les zones de conflit. Au Tibesti, l’insécurité continue de prévaloir entrainant une détérioration des moyens d’existence et un déficit de consommation maintenant les ménages en Crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire. Au Lac, les déplacés reçoivent une assistance alimentaire et ont une consommation alimentaire minimale. Les revenus générés ne couvrent pas certaines dépenses. Ils sont donc en Stress (Phase 2 ! de l’IPC).

Les stocks céréaliers des ménages pauvres sont presque épuisés dans certaines régions du sud, notamment les deux Logone, la Tandjilé, le Moyen Chari et le Mandoul. Ces ménages maintiennent leur accès alimentaire grâce aux ventes subventionnées mais ont des difficultés concernant les dépenses non alimentaires et sont donc en Stress (Phase 2 de l’IPC) dès début juin.