Tchad Perspectives sur la sécurité alimentaire - juin 2018 à janvier 2019

La consommation alimentaire des ménages du Sahel se détériore pendant la soudure

MESSAGES CLÉS

• Les faibles récoltes de 2017-2018 dans les régions du Lac, Kanem, BEG, Batha, Wadi Fira, Guéra et Hadjer Lamis ont entrainé un épuisement des stocks plus tôt que d'habitude. Cela a entraîné une soudure précoce et une dépendance prolongée aux marchés. Les revenus des ménages sont inférieurs à la moyenne en raison de la crise financière, ne permettant pas de combler le déficit de consommation.

• La situation pastorale est sévèrement dégradée à cause de la rareté du pâturage dans les régions sahéliennes. On observe un mauvais état d’embonpoint des animaux entrainant une baisse importante des prix à des niveaux inférieurs à la moyenne. Cette baisse a causé une détérioration des termes de l’échange bétail/céréales, limitant l'accès au marché. Quant aux prix des céréales, ils restent relativement proches de la moyenne.

• Une assistance humanitaire en cours, vise à apporter une réponse aux déficits céréaliers enregistrés en 2017. Ces interventions pourraient durer quatre mois, de juin à septembre 2018, pour tout le Sahel à l’exception du Wadi Fira qui bénéficiera de cinq mois. Elles toucheront environ 379 016 bénéficiaires, classées en phase 3 et plus de l’IPC (Cadre Harmonisé, mars 2018).