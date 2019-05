Tchad : Personnes relevant de la compétence du HCR - Statistiques fin Avril 2019

Réfugiés et Demandeurs d’asile (66%). La population totale des réfugiés et demandeurs d’asile est passée à 465.343 à la fin du mois d'Avril 2019. Représentant une hausse globale de 0,6%.

Cette hausse résulte essentiellement des activités d'enregistrement continu (enregistrement_des anciens cas de naissances et les régularisations à Dar Es Salam).