Tchad : Note de plaidoyer sur les inondations au Lac - 16 novembre 2022

Appel à agir au plus vite dans la province du Lac

Une mission conjointe de l'équipe humanitaire pays, conduite par Mme Violette Kakyomya, Coordonnatrice humanitaire, y compris M. Idriss Bachir Aky, Directeur général des Affaires Foncières et de la Législation au ministère de l’Aménagement du Territoire , de l’Habitat et de l’Urbanisme , SEM Gordon Kricke, Ambassadeur de la République d'Allemagne, M. Dieudonné Bamouni, Chef de bureau OCHA, M. Joel Kakitsha, Coordonateur d’urgence UNFPA, et M. Papy Kabwe, Chef de mission Intersos (Représentant les ONGs Internationales) , s’est rendue le 14 novembre dans la province du Lac et a constaté la mise en place du comité de gestion de crise liée aux inondations, créé par le gouverneur avec l’appui des humanitaires.

Plus de 45,000 personnes ont été affectées par les inondations pluviales dans la province du Lac. Avec la montée des eaux provenant du Chari, il est estimé que 100 000 autres personnes seront affectées, dont plusieurs d’entre elles qui vivent déjà sur des sites isolés et de fortune. En préparation, le comité de gestion de crise a identifié 8 sites potentiels pour accueillir les sinistrés, cependant un travail important d’aménagement des sites est nécessaire puisqu’il n’y a absolument rien sur place. A ce titre, une mission d’évaluation pour mieux appréhender les besoins multisectoriels d’urgence est en cours de planification.

Une fois rendu sur le terrain, les membres de la mission ont constatés que des sites spontanés était déjà occupés. A ce jour, dans le site spontané de Yakoua, par exemple, les personnes déplacées n’on reçut que des biscuits énergétiques et les kits d’hygiène pour les femmes. Ils se contentent donc de construire des abris de fortune et n'ont pas accès à des infrastructures sanitaires, ni d’hygiène.

A ce jour, selon le comité, sur les quatre départements de la province du Lac, Mamdi et Kaya ont déjà été affectés. 25 localités ont été touchés, dont certains ont totalement disparu.

Le plan de réponse national aux inondations, qui nécessite 70 millions de dollars, n'est actuellement financé qu'à hauteur de 28 %. Tout le monde (acteurs étatiques, acteurs humanitaires, acteurs de développement et partenaires financiers) doit se mobiliser. Plus tard sera tard. C’est maintenant que ces personnes sinistrées du Lac, ont urgemment besoin de notre assistance et de notre solidarité.