Tchad: Monitoring de Protection, Région du Lac Tchad - octobre 2018

Résumé

La situation sécuritaire dans la Province du Lac pourrait sembler se dégrader depuis le mois de septembre si nous ne faisions pas référence aux situations des années précédentes à la même période.

Les attaques de prédations dans la zone du Lac Tchad sont récurrentes de septembre à décembre voire janvier. De ce fait il y a un impact significatif sur la protection des civils ainsi que sur les activités des humanitaires sur le terrain.

Profitant d’espaces délaissés depuis la fin de l’opération ‘Amni Farkhat’ de la FMM ainsi que la fin de la saison de pluie, des groupes armés ont mené plusieurs attaques dans les sous-préfectures de Kaiga-Kindjiria, Ngouboua, Bol, Liwa, Baga Sola. Ces attaques ont été accompagnées par des enlèvements ainsi que des pillages de bétails, de biens, carburants, bateaux et armes/munitions. Ce qui a marqué les esprits est l’attaque d’envergure menée contre une base militaire tchadienne à Kiskawa le 10 octobre lors de laquelle il y aurait eu de nombreux morts et blessés côté tchadien et des groupes armés. Cette attaque a eu nécessité le déplacement du Président de la République dans la zone et causé le transfert de l’Etat-major de la force tchadienne sur Tchoukoutalia ainsi que la mutation de nombreux responsables militaires et la rotation des troupes épuisées par leur séjour dans cette zone d’opération difficile du Lac Tchad.

Par ailleurs, les mesures d’intervention des activités des pêches et les marchés de la vente des poissons mises sur pieds vers N’gouboua, Tchoukoutalia, Boma et Kaiga-kindjiria ont été levés en octobre. La pêche au-delà de la ligne rouge de Ngouboua reste strictement interdite par les services de sécurités.

Au total, 259 cas de protection ont été rapportés au cours du mois d’octobre 2018. Ces incidents inclus les violations du droit à la propriété (pillage de bétails et de biens, carburants, bateaux, armes/munitions et taxe illégale), violation du droit à la liberté (enlèvements, arrestations arbitraires, travaux forcés) et violation du droit à la vie et l’intégrité physique (homicide, agressions physiques). Au total, les hommes représentent 76 % des survivants et les femmes 24 %. Par ailleurs, sur l’ensemble de la population, 3 % des survivants sont des enfants.

Le manque d’un cadre de référencement pour les cas de protection ainsi que la faible qualité et disponibilité des services multisectoriels pour une prise en charge adéquate des survivants reste un défi majeur. Le cluster protection est en cours de mettre en place un cadre de référencement et préparer une formation visant les moniteurs de protection pour but de renforcer la prise en charge multisectoriels des survivants des violations des droits de l’homme.

En outre, les moniteurs de protection ont enregistrés 145 incendies dans les sous-préfectures de Kaiga Kindjiria, Ngouboua, Bol, Liwa et Daboua. Il s’agit des incendies involontaires, pour cause de feux domestiques mal éteints après utilisation ainsi que des incendies causés par des présumés membres des groupes armés. Les conséquences inclus-les pertes d’abris, de biens et de bétails. Le CICR, avec l’assistance de la CRT, a assisté en AME tous les ménages affectés par les incendies à Kaiga Kindjiria. Le cluster CCCM/Abris/AME a été saisi pour compléter les besoins non-couverts dans les autres sous-préfectures touchées par les incendies. D’ailleurs, le cluster protection et cluster CCCM/Abris/AME travaillent sur des messages de sensibilisations en langues locales sur la prévention des incendies domiciles auprès des populations vivant dans la Province du Lac.

Au-delà, des incidents de protection enregistrés par les moniteurs de protection de la CRT et OXFAM, le sous-cluster VBG a rapporté 223 cas de violences sexuelles et basées sur le genre en cours du mois d’octobre. Il s’agit des cas de déni de ressources, violences psychologiques, agressions physiques et sexuelles, mariages forcés et des cas de viols. La plus par des survivantes ont reçu une assistance multisectorielle à travers des services d’hébergement sur/refuge, service de santé/médicaux, service de soutien psychosocial, assistance juridique et/ou service de soutien aux moyens de subsistance (ci-joint le Dashboard d’octobre du sous-cluster VBG).