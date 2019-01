Tchad : Monitoring de Protection, Région du Lac Tchad - décembre 2018

Mois decembre 2018: 104 incidents de Protection enregistrés

Résumé

L’attaque des groupes armés d’une caserne militaire à Baga Kawa, Etat de Borno (Frontière entre le Tchad et le Nigeria) le 26 Décembre 2018 a engendré un nouvel afflux de 6.357 réfugiés (données du 11 janvier 2019) en provenance de Nigeria. Ils sont arrivés à Ngouboua en passant par Krikatia et Litri. A la demande du Gouvernement du Tchad, le HCR et la CNARR ont entamé, le 04 janvier 2019, le pré-enregistrement et la relocalisation de nouveaux arrivants de Ngouboua vers le camp de Dar Es Salam à Bagasola.

Cette nouvelle situation risque également pour conséquence d’engendrer des déplacements préventifs parmi la population hôte, de perturber les réseaux de protection sociale, l’aggravation de l’exposition, des abus, ainsi que d’autres risques de protection tels que les violences basée sur le genre, les perturbations du cycle scolaire des enfants déjà inscrits, les tensions intercommunautaires, ainsi que des disputes liées à la terre et autres propriétés.

Au total, 483 incidents de protection ont été rapportés au cours du mois de décembre 2018 parmi lesquels 353 cas de VSBG dans les provinces du Lac et le Sud du pays. Les incidents non-VSBG comprennent : les violations des droits à la propriété (cas de pillages), violation du droit à la vie et l’intégrité physique (cas de torture, homicide liés aux exactions des groupes armés et conflits communautaire, et agression physique), violation du droit à la liberté (cas d’arrestations arbitraires) et des violences psychologiques. Les hommes représentent 66 % des survivants et les femmes 34 %. Par ailleurs, sur l’ensemble de la population, 6 % d’enfants sont victimes de violations.

Du 12 au13 et du 14 au15 décembre 2018 le cluster protection a organisé une formation en 2 sessions séparées et successives regroupant 25 Officiers et 25 sous-Officiers de la Force de Défense et de Sécurité (FDS) notamment les armés, la gendarmerie et la police judiciaire tchadiennes à Bagasola et à Bol. L’objectif de cette formation été de renforcer les capacités des FDS de la province du Lac en matière de riposte aux violences sexuelles et basées sur le genre.

Le cluster protection et cluster CCCM/Abris/AME ont également conjointement développé des messages de sensibilisation sur les risques, préventions et mesures à prendre en cas d’incendies. Ces clusters ont conjointement développé et diffusé des messages de sensibilisations sur les risques, préventions et mesures à prendre en cas d’incendies. La diffusion continuelle de ces messages est recommandée en cette période de fraicheurs ou les feux de brousse sont courants.