Tchad Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Les cumuls pluviométriques favorisent le développement normale des cultures, août 2022

Messages clés

La campagne agricole reste marquée par une bonne pluviométrie, pourtant avec des inondations localisées enregistrées dans les zones agricoles et agropastorales. Plus de 500 hectares de cultures, toutes spéculations confondues, ont ainsi été dévastées en début août dans la province du Mayo Kebbi Est à la suite d’attaques de sauterelles et de chenilles légionnaires.

Au Lac, la recrudescence de l’insécurité civile à travers d’incursions par les éléments de groupes armés non étatiques en fin juillet à Ngouboua, Dabanlami, Kangalam et Kourkolom continue de perturber les activités typiques de moyens d’existence des ménages.

L’offre en produits alimentaires sur les marchés est en deçà des niveaux d’une année normale à cause de la hausse des coûts de transport par suite de la pénurie du carburant, du ralentissement de flux dû aux effets de la guerre en Ukraine, et du ralentissement saisonnier des flux internes. Au sahel, on note une tendance haussière atypique de plus de 70 pour cent des prix moyens, comparée à la moyenne quinquennale.