Tchad Mise à jour sur la sécurité alimentaire - septembre 2018

Les pluies se poursuivent sans interruptions et avec une bonne répartition spatio-temporelle. Le cumul au mois de septembre est légèrement supérieur à la normale dans la plupart des régions. Ces conditions pluviométriques satisfaisantes ont conduit à l’augmentation des superficies emblavées (céréales et oléagineux) par rapport à la moyenne quinquennale. Les récoltes ont commencé par endroits et la production nationale attendue est supérieure à la moyenne quinquennale.

La situation pastorale s’est améliorée grâce au bon développement du tapis herbacé et du remplissage des mares. L’état corporel des animaux est satisfaisant et les revenus tirés de la vente d’animaux et de produits laitiers améliorent l’accès et la consommation alimentaires des ménages. Ces ménages actuellement en conditions de stress seront en insécurité alimentaire minimale (Phases 2 et 1 de l’IPC) entre octobre 2018 et janvier 2019.