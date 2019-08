Tchad : Mise à jour sur la sécurité alimentaire - août 2019

Les bonnes pluies de juillet et août améliorent la sécurité alimentaire des régions du sud

MESSAGES CLÉS

• Les pluies précoces et généralisées enregistrées jusqu’à mi-août sont excédentaires. Malgré les séquences sèches longues de juin, elles ont permis aux cultures de se développer normalement. Elles sont globalement au stade épiaison en zone soudanienne, et tallage en zone sahélienne. Ce cumul pluviométrique favorable a aussi amélioré le niveau de pâturage et la disponibilité en eau à travers le remplissage des ouadis.

• La situation alimentaire dans le Tibesti reste en Phase Crise (Phase 3 de l’IPC) à cause de la perturbation des axes de transferts de produits vivriers. La zone du lac Tchad reste en Stress (Phase 2! de l’IPC) grâce à l’aide humanitaire qui devrait se poursuivre jusqu’au moins janvier 2020. Le reste du pays resterait en Phase Minimale (Phase 1 de l’IPC).

• Dans la zone soudanienne, la situation alimentaire des ménages pauvres du Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul et Moyen Chari, s’améliore grâce aux prémices du maïs, de l’arachide de cycle court et de manioc qui ont amélioré la consommation alimentaire. Les légumes hivernaux et les produits de la cueillette et du maraîchage sont déjà disponibles sur les marchés.

• Les marchés sont bien approvisionnés, à l’exception du Tibesti, grâce aux bons niveaux de stocks des commerçants, le déstockage de l’ONASA (Office Nationale de la Sécurité alimentaire) et les prémices dans les marchés du sud. La demande est moyenne et la disponibilité augmente grâce aux récoltes. Ceci a provoqué la baisse des prix des céréales dans la plupart des marchés.