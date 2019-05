Tchad : Mikaïla et Bouba retrouvent leurs proches après cinq ans de séparation

Imaginez la douleur d’un père séparé de ses enfants. Imaginez l’angoisse de vivre sans aucune nouvelle de sa progéniture. Issa Abdoulaye, lui, n’a pas besoin de l’imaginer. Il connait parfaitement ce sentiment car pendant cinq longues années, il a vécu séparé de son fils Mikaïla et de son neveu Bouba.

Avant que le conflit n'éclate en République Centrafricaine, Mikaïla et Bouba vivaient à Bozoum, leur village natal. En août 2014, les violences les ont contraint à fuir leur pays en direction du Cameroun. Issa Abdoulaye, lui, trouve refuge au Tchad. La famille était séparée.

À Gbiti, une localité camerounaise frontalière de la RCA, Mikaïla et Bouba - respectivement 10 et 11 ans - trouvent un premier tuteur qui prend soin d'eux. Peu de temps après, ce dernier décède. À nouveau livrés à eux-mêmes, ils vont errer pendant plusieurs mois dans la rue et dans des villages entre le Tchad et le Cameroun. Par chance, ils croisent une connaissance de leur père et oncle qui les récupère et les amène avec lui au camp de Kentzou au Cameroun.

Pendant ce temps, Issa Abdoulaye était sans aucune nouvelle des enfants. Il n'avait pas la moindre information sur leur position géographique. Toutes ses tentatives de les retrouver étaient sans succès. Impuissant, il ne perdait pourtant pas espoir.

Où étaient Mikaïla et Bouba ? Avaient-ils survécu ? Etaient-ils en bonne santé ? Autant de questions sans réponses que se posait pour Issa Abdoulaye, pendant cinq ans.

En avril 2017, Mikaïla et de Bouba croisent un volontaire de la Croix-Rouge camerounaise qui expliquait le service de Rétablissement des liens familiaux (RLF) de la Croix-Rouge. Ils lui font part de leur souhait de retrouver leur papa. Ils sont ainsi enregistrés puis, par la suite, un travail de recherche de longue haleine a été fait au Tchad pour retrouver Issa, le père, au site de Kobiteye.