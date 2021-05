Tchad : Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Aperçu des activités (Juin 2020 - Mars 2021)

Le RRM est un mécanisme de réponse rapide multi-acteurs aligné au plan de réponse humanitaire et au cadre de coordination. Il vise en priorité l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées de moins de trois mois (ou accessibles depuis moins de trois mois) à la suite d’un choc (conflit armé) entrainant un mouvement de population de plus de 50 ménages. Il repose sur les trois piliers principaux suivants : i) Pré-positionnement de fonds, de stocks et de ressources humaines ; ii) Veille humanitaire et évaluations multisectorielles (MSA)/Evaluations Rapides Protection (ERP) ; iii) Interventions multisectorielles notamment Abris-Biens Non Alimentaires, Eau Hygiène et Assainissement, Sécurité alimentaire et Protection. Le RRM en tant que mécanisme est mis en place au Tchad depuis le mois d’avril 2020. Il est le résultat des concertations commencées depuis fin 2019 entre les acteurs humanitaires notamment les ONGs (ACF, ACTED, INTERSOS), les agences UN (OCHA, PAM, UNICEF) et la partie étatique. Il est régit par un cadre commun et suivi par un groupe opérationnel au Lac et un groupe stratégique au niveau national. Il bénéficie de l’appui financier des nombreux bailleurs dont Echo, CERF, SIDA.