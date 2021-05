Tchad : Les voies complémentaires | 1 janvier - 31 mars 2021

Les voies complémentaires et la réinstallation s’ajoutent l’une à l’autre et ne se substituent pas. Les opportunités de migration via les voies complémentaires s’additionnent aux quotas de réinstallation (RST). Une utilisation stratégique de la réinstallation, conjuguée avec une utilisation rigoureuse des voies complémentaires est le meilleur mécanisme permettant d’offrir des solutions durables aux bénéficiaires de la protection internationale sur le long terme.

Points saillants :

Projet pilote de prêt transfrontalier (Cross Border Loan Pilot Project) : L’opération du HCR au Tchad est une des 9 opérations au monde, et la seule dans la région d’Afrique de l’Ouest à avoir été retenue pour la phase de présélection sur dossier du Cross Border Loan Project, financé par le Fonds Norvégien pour l’Innovation (Norwegian Innovation Fund). Ensemble, le Senior Livelihoods Officer et l’unité RST ont participé à une session d’introduction concernant le projet, organisée par le Service de réinstallation et des voies complémentaires au niveau du Siège du HCR (RCPS), le 15 mars 2021. Le projet a l’objectif de faciliter l’accès aux voies complémentaires via le développement d’un système de prêts transfrontaliers en partenariat avec des organisations du secteur privé et des établissements financiers.

Réunification familiale : En collaboration avec l’unité Protection légale, l’unité RST accompagne actuellement 37 demandes de réunification familiale, qui sont rendues à différents stades du processus. Au 31 mars 2021, 1 demande de visa long séjour pour motif de réunification familiale a été soumise à l’ambassade de France, et 5 individus (de 4 familles) ont obtenu leurs Titres de Voyage Conventionnel (TVC), qui sont des documents nécessaires à la délivrance d’un visa long séjour par l’ambassade de France.

Mobilité étudiante : En collaboration avec les collègues de l’unité Education, l’unité RST a disseminé au sein de la communauté des étudiants réfugiés, deux opportunités de bourses d’études complètes. L’une proposée par l’Université Columbia (US), l’autre par l’Université Clermont Auvergne (France). Jusqu’au 31 mars 2021, trois étudiants réfugiés ont postulé à la bourse proposée par l’Université Clermont Auvergne.

Documents stratégiques et Standard Operating Procedures (SOPs) : Pour constituer des bases solides à une bonne mise en oeuvre des voies complémentaires au Tchad, l’unité RST a prirorisé la finalisation des SOPs relatifs à la réunification familiale, ainsi que la finalisation de la Stratégie de mise en œuvre des voies complémentaires, la rédaction de FAQs et de fiches pays reprenant les critères d’éligibilité dans le cadre de procédures de réunification familiale. Un formulaire de consentement pour le partage des données dans le cadre de la réunification familiale a été créé et partagé par l’unité pour publication au sein de la Communauté de pratique mondiale du HCR sur les voies complémentaires (UNHCR’s Global Community of Practice on Complementary Pathways).