Tchad: le Secrétaire général espère que l’accord de paix de Doha permettra aux groupes signataires et à tous les Tchadiens de participer au dialogue national

SG/SM/21404

8 AOÛT 2022

On trouvera ci-après le message vidéo du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la cérémonie de signature de l’accord de paix de Doha entre les autorités tchadiennes de transition et les groupes politico-militaires, aujourd’hui à Doha:

Je vous remercie de l’occasion qui m’est offerte de m’exprimer devant vous dans le contexte de la signature de cet accord de paix -un moment clef pour le peuple tchadien et une étape importante dans l’histoire du Tchad.

Je remercie l’État du Qatar pour avoir accueilli le pré-dialogue de Doha aboutissant à cet accord de paix.

Mais avant tout, je félicite les parties prenantes tchadiennes -les autorités de transition et les groupes politico-militaires pour leurs efforts en faveur de la paix qui portent fruits aujourd’hui.

J’espère que l’accord de paix de Doha permettra la participation des groupes signataires au dialogue national, aux côtés des hommes et femmes tchadiens de tout horizon.

Le dialogue national offrira une opportunité historique de mettre le Tchad sur la voie de l’ordre constitutionnel et d’une paix durable.

J’espère que le dialogue sera inclusif et représentatif de la diversité du paysage politique et sociaux du Tchad, rassemblant des femmes et hommes tchadiens de toutes les générations et de toutes les régions du pays.

L’Organisation des Nations Unies continuera d’apporter son appui au peuple tchadien, à travers mon Représentant spécial pour l’Afrique centrale, M. Abdou Abarry, en coordination avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale et d’autres partenaires, et à travers la Coordonnatrice résidente, Mme Violet Kakyoma, et l’équipe de pays.

J’exhorte les pays voisins et partenaires du Tchad à apporter tout leur soutien durant ce moment crucial.

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.