Tchad: Le Président du Senat Français M. Gérard Larcher et sa délégation au chevet des réfugiés, retournés et déplacés internes de la Région du Lac

Bagasola, 28 février 2018 (UNHCR) – Le Représentant du HCR au Tchad, M. Michel Mbili Ambaoumba a accompagné une importante mission du Senat Français conduite par son président M. Gérard Larcher le 27 février 2018 dans la région du Lac. Cette mission était composée de six sénateurs, de l’Ambassadeur de France au Tchad et son conseiller diplomatique.

La délégation est allée s’imprégner des conditions de vie des réfugiés, des déplacés internes et des retournés qui vivent dans la région du Lac, précisément dans le Camp de Dar-Es Salam afin d’envisager des contributions pour le développement de cette partie du pays.

A leur arrivée à l’aérodrome de Bol, la délégation a eu droit à un accueil très chaleureux de la population avec au-devant, Son Excellence Monsieur M. Mahamat Abali Salah, Gouverneur de la Région du Lac entouré de ses collaborateurs. Après avoir reçu brièvement la délégation à sa résidence, le Gouverneur l’a personnellement accompagnée tout au long de sa tournée.

Quatre sites ont spécifiquement attirée l’attention des visiteurs: l’école primaire Espoir 1, le centre de santé du camp de Dar Es Salam, un Polder de Bol et le site d’élevage de race de bœufs zébus (kouri).

L’équipe de la mission s’est aussi entretenue avec les autorités locales, les partenaires et les réfugiés afin de mieux comprendre les défis de développement dans la zone et rechercher les solutions d’approches.

M. Gérard Larcher a souligné l’importance «d’identifier les besoins prioritaires et les possibilités d’appuyer les interventions du HCR en faveur des réfugiés, déplacés internes et populations hôtes à travers le financement des projets de résilience et d’autonomisation».

Le Représentant du HCR au Tchad a quant à lui, témoigné sa profonde gratitude aux autorités pour leur accueil chaleureux et à la mission pour son initiative avant de conclure que « les populations qui vivent dans la région du Lac méritent une attention très particulière ».

Visite à l’école Espoir 1

Il existe deux écoles primaires à cycles complet au camp de Dar Es Salam (Espoir 1 et 2) qui accueillent des élèves réfugiés, déplacés, retournés et populations hôtes qui suivent le curriculum tchadien en français et arabe. Les émoluments des maitres communautaires sont payés par le HCR et le fond GPE (fonds norvégiens).

Toutefois, les défis sont considérables notamment, le manque d’infrastructures avec un ratio atteignant 1/167, l’insuffisance des table-bancs et de manuels scolaires.

Par ailleurs, il n’existe pas d’école secondaire et cela risque d’avoir un impact sur le cursus de plusieurs élèves qui achèveront le cycle primaire cette année.

Centre de santé de Dar Es Salam

Il est l’unique dans les environs et accueille les réfugiés, déplacés, retournés et la population hôte. 40 patients en moyenne y sont consultés par jour. Pour le responsable Santé et Nutrition de IRC (International Rescue Committee) travaillant dans ce centre, « le besoin en médicaments se pose toujours avec acuité malgré les efforts du HCR ».

La rencontre avec les leaders réfugiés a été une occasion pour le Grand Boulama (Chef de la communauté) d’exprimer au nom de tous, sa gratitude aux visiteurs. Il a souhaité au nom de sa communauté solliciter un appui en Activités Génératrices de Revenus dans le cadre de leur autonomisation et de leur résilience.

La tournée a pris fin non seulement avec la visite du Polder de Bol financé par l’Agence Française de Développement qui facilite les activités agropastorales des refugiés, déplacés, retournés et autochtones mais aussi, l’élevage des zébus avec les défis qu’ils présentent.

Le président du Senat français, après avoir remerciée le Gouverneur, les autorités locales, le HCR et autres agences sœurs, a promis rendre compte au Président de la République Française et faire les plaidoyers répondants aux défis constatés.

En rappel, au 31 décembre 2017, le HCR et la CNARR ont enregistré 9,031 réfugiés nigérians et nigériens dont 6,413 au camp de Dar Es Salam. Les dernières statistiques de l’OIM (Organisation Internationale des Migrations) donnent un total de 112,282 personnes déplacées internes, 587 ressortissants des pays tiers, 17,318 retournés tchadiens venant des pays voisins et 22,843 des déplacés estimés non enregistrés. Ces chiffres sont cumulatifs à partir du début de la crise nigériane, en 2015.